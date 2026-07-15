Sommerliche Erfrischung in der Region Innsbruck

Wenn im Sommer die Temperaturen steigen, bietet die Region Innsbruck verschiedene Möglichkeiten zur Abkühlung. Ob am Wasser, in schattigen Klammen oder bei Wanderungen in höheren Lagen – rund um die Tiroler Landeshauptstadt finden sich zahlreiche Orte für Sommerfrische.

Erfrischung an Badeseen und in Klammen

Wer Erfrischung im Badesee sucht, wird beispielsweise in Mieming und Natters fündig. Diese beiden Seen bieten nicht nur kühles Nass, sondern punkten auch mit familienfreundlichen Angeboten, Spielplätzen und einem Aquapark. Auch der Lanser See, ein alpiner Moorsee, lädt mit seiner idyllischen Lage und guter Wasserqualität zum Baden ein.

Wer Natur und kühlere Temperaturen verbinden möchte, findet in den Klammen der Region schattige Ausflugsziele. Die Ehnbachklamm nahe Zirl führt entlang des namensgebenden Ehnbachs durch eine abwechslungsreiche Landschaft mit besonderer Tier- und Pflanzenwelt. Auch die Mühlauer Klamm im Stadtgebiet von Innsbruck bietet mit kleinen Wasserfällen und natürlichen Wasserläufen ein eindrucksvolles Naturerlebnis.

Sommerfrische in alpinen Höhen

Auch in höheren Lagen warten erfrischende Ausflugsziele. Die Drei-Seen-Runde in Kühtai führt auf rund 2.000m Seehöhe zu drei Bergseen, die sich malerisch in die umliegende Landschaft einfügen. Im Sellraintal bieten Wanderungen entlang von Bächen und Wasserläufen weitere Möglichkeiten, die sommerliche Bergwelt zu entdecken. Ausgangspunkte sind unter anderem die Bergsteigerdörfer Sellrain, Gries und St. Sigmund.

Weitere Tipps für einen Sommer in der Region Innsbruck unter: www.innsbruck.info/alpine-frische (red)