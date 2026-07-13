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HX bietet Gästen kostenfreien Spitzbergen-Vorbereitungskurs
Zum 130. Jahrestag der ersten Reise von HX in den Archipel startet das Unternehmen in Kooperation mit der Universität von Tasmanien einen neuen Onlinekurs als Vorbereitung für Reisende.
HX Expeditions (HX) hat in Partnerschaft mit der Universität von Tasmanien (UTAS) einen neuen kostenfreien Onlinekurs über Spitzbergen gestartet. Damit baut HX sein Bildungsangebot für Gäste vor Reisebeginn weiter aus. Der Start des Kurses fällt dabei in eine besondere Woche für HX: Das Unternehmen begeht den 130. Jahrestag seiner ersten touristischen Reise nach Spitzbergen im Jahr 1896.
Bildung als Teil der Expedition
Der neue Spitzbergen-Kurs wurde von HX und UTAS entwickelt, um das Verständnis der Gäste für das arktische Reiseziel bereits vor der Abreise zu vertiefen. In einer Reihe von Modulen, geleitet von ausgewiesenen Expert:innen, erhalten die Teilnehmenden Einblicke in die besondere Tierwelt Spitzbergens, seine Ökosysteme, seine Geschichte sowie in die Grundsätze verantwortungsvoller Erkundung. So reisen sie besser vorbereitet und können ihre Expedition noch intensiver erleben. Der Kurs steht Gästen kostenfrei zur Verfügung. Wer das Programm erfolgreich abschließt, erhält ein UTAS- und HX-Teilnahmezertifikat.
Mit dem neuen Angebot knüpfen HX und UTAS an den Erfolg ihres ausgezeichneten Antarktis-Vorbereitungskurses an. Zugleich folgt der Start auf die jüngste Einführung weiterer lernorientierter Programme mit Fokus auf arktische Reiseziele. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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