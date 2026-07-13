Bahnurlaub.de schaltet Schweiz-Programm für 2027 frei

Bahnurlaub.de, das zur Lernidee Erlebnisreisen-Gruppe gehört, hat sein Schweiz-Programm für 2027 frühzeitig freigeschaltet. Neben bewährten Reisen mit bekannten Panoramazügen wie Glacier Express, Bernina Express und GoldenPass Express erweitert die Marke ihr Angebot um neue Reiseformate, zusätzliche Familienangebote und kombinierte Bahn-Erlebnisse.

Neue Reiseideen und Ganzjahresangebote

Das Programm für 2027 umfasst neben den bekannten Bahnklassikern neue Kombinationen und Themenreisen. Dazu zählt unter anderem die Weihnachtsreise in die Schweiz, die Gästen einen Aufenthalt über die Feiertage ermöglicht. Neu im Angebot sind außerdem Reisen wie „Traumzüge der Schweiz“, die mehrere bekannte Bahnstrecken verbinden, sowie „Bahnzauber Glacier & Bernina“, eine Kombination zweier bedeutender Panoramastrecken. Neben den Zugfahrten rücken auch Erlebnisse entlang der Strecken stärker in den Mittelpunkt. Dazu gehören unter anderem Fahrten mit der historischen Furka-Dampfbahn, regionale Kulinarik, Naturerlebnisse sowie Besuche von Sehenswürdigkeiten entlang der Routen.

„Die Nachfrage nach Schweiz-Reisen bleibt erfreulich hoch und entwickelt sich gleichzeitig weiter“, sagt Marina Barleben, Produktleiterin von Bahnurlaub.de. „Viele Gäste möchten heute nicht nur die bekannten Panoramazüge erleben, sondern tiefer in die Regionen eintauchen. Die enge Verzahnung von Bahn, Schiff, Bergbahn und regionalen Erlebnissen eröffnet dabei ganz neue Möglichkeiten, die Schweiz intensiv und entspannt zu entdecken.“ Passend dazu positioniert Bahnurlaub.de die Schweiz bewusst als Ganzjahresdestination - das Angebot reicht dementsprechend von Frühjahrsreisen über Sommer- und Herbstprogramme bis zu Winterreisen in verschneite Bergregionen.

Familienangebote werden ausgebaut

Erstmals erweitert Bahnurlaub.de sein Portfolio gezielt um Reisen für Familien und jüngere Reisende. Familienfreundliche Unterkünfte, Jugendherbergen und Kinderpreise sollen das Angebot auch für preisbewusst reisende Gäste zugänglich machen und damit auch eine zusätzlichen Zielgruppe für Bahnreisen in der Schweiz begeistern. (red)