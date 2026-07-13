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Celebrity River Cruises stellt "Before & After Stays" vor
Celebrity River Cruises erweitert sein Angebot ab 2027 um mehrtägige Vor- und Nachprogramme in europäischen Städten.
Celebrity River Cruises ergänzt sein Flusskreuzfahrtangebot um geführte, mehrtägige „Before & After Stays“. Die zwei- und dreitägigen Aufenthalte ermöglichen Gästen, ausgewählte Städte vor oder nach ihrer Flusskreuzfahrt intensiver kennenzulernen. Buchbar sind die Programme für 2027 in Budapest und Prag sowie für 2028 zusätzlich in Amsterdam und Lausanne.
Authentische Erlebnisse mit Locals
Die Aufenthalte werden von lokalen Expert:innen begleitet und umfassen täglich eine Tour aus der „Discovery Collection“ von Celebrity River Cruises. Gäste können dabei aus mindestens drei thematisch unterschiedlichen Ausflügen wählen, darunter Angebote zu Geschichte, Kulinarik oder Kunst.
Zu den angebotenen Programmen zählt etwa eine Street-Art-Tour in Amsterdam, die von einem ortsansässigen Künstler begleitet wird und mit einem gemeinsamen Graffiti-Workshop endet. In Prag stehen unter anderem Touren zur Geschichte der Alchemie, zu historischen Verteidigungsanlagen sowie zur tschechischen Bierkultur auf dem Programm. Ergänzt werden die geführten Programme durch individuelle Freizeit sowie optionale Premium-Erlebnisse.
Nahtlose Ergänzung zur Flusskreuzfahrt
Die Before & After Stays umfassen Übernachtungen in Premium- oder Ultra-Premium-Hotels, tägliches Frühstück sowie Transfers zwischen Hotel und Schiff. Sämtliche Programmpunkte werden vorab organisiert, sodass Gäste ihren Aufenthalt ohne zusätzliche Planung genießen können.
Im Jahr 2027 bietet Celebrity River Cruises 33 Abfahrten auf Rhein und Donau an, 2028 sind 160 Abfahrten geplant. Insgesamt werden mehr als 50 Destinationen entlang der beiden Flüsse angelaufen.
Weitere Informationen unter www.celebritycruises.com/river (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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