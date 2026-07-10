| news | flug
Easyjet-Übernahme: Apollo Global sticht Castlelake aus
Castlelake ausgestochen: Easyjet hat sich überraschend für das Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global entschieden.
Die britische Billigfluggesellschaft Easyjet hat überraschend ein Übernahmeangebot des Finanzinvestors Apollo Global angenommen. Easyjet habe das Angebot von Apollo Global über 7,15 Pfund je Aktie grundsätzlich zugestimmt, teilte die Fluggesellschaft am heutigen Freitag mit.
Damit stach Apollo den US-Investor Castlelake aus, der 6,90 Pfund je Aktie für Easyjet geboten hatte. Erst am Sonntag hatte Easyjet mitgeteilt, eine Grundsatzvereinbarung mit Castlelake geschlossen zu haben, die die Fluggesellschaft mit bis zu 5,5 Mrd. Pfund (umgerechnet 6,4 Mrd. EUR) bewerte. (APA / red)
easyjet, flug, ariline, fluggesellschaft, übernahme, übernahmeangebot, investor, castlelake
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
10 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
Hahnair wächst um 10 neue Partnerfluggesellschaften
Der Ticketing- und Vertriebsspezialist Hahnair...
-
China Airlines: 20%-Aktion ab Wien und flexible Umbuchungsregelung
China Airlines bietet im September...
-
ANA stellt "Pokémon Jet Blue" zum 30-jährigen Jubiläum vor
Der speziell gestaltete „Pokémon Jet...
-
Veranstalter und Airlines melden starke Sommernachfrage
Die Reiselust der Deutschen nimmt...
-
Corendon Airlines führt Self-Check-in-Automaten ein
Corendon Airlines bietet Passagier:innen an...