Ponant: Bahamas und Philippinen ab 2027/28 neu im Programm

Ponant Explorations hat den Verkauf seines neuen Kreuzfahrtprogramms für den Winter 2027/28 und Sommer 2028 gestartet. Insgesamt umfasst das Angebot rund 150 Abfahrten in Mittelamerika, der Karibik, Asien und Ozeanien. Neu im Programm sind Kreuzfahrten zu den Philippinen sowie in die Bahamas und die nördliche Karibik. Mit dem Verkaufsstart der neuen Reisen macht Ponant seine Reisen künftig bis zu 30 Monate vor Abreise buchbar.

Neue Routen in Asien und der Karibik

Mit den Philippinen erweitert Ponant sein Angebot um Kreuzfahrten durch den Visayas-Archipel. Zur Auswahl stehen sowohl reine Philippinen-Routen als auch Kombinationen mit Japan und Indonesien. Auf ausgewählten Reisen werden zudem Tauchgänge mit bordeigenen ExpertInnen angeboten. Ebenfalls neu ist eine achttägige Route zwischen La Romana in der Dominikanischen Republik und Nassau auf den Bahamas, die unter anderem die Turks- und Caicosinseln sowie exklusive Anlandungen wie Monte Cristi und Staniel Cay umfasst.

Darüber hinaus stehen für die Wintersaison 2027/28 mehr als 50 Abfahrten in Mittelamerika und der Karibik auf dem Programm. Die Routen führen unter anderem nach Costa Rica, Panama und in die Kleinen Antillen. Auch das Angebot im Pazifikraum wird erweitert: Neue Kreuzfahrten führen unter anderem nach Französisch-Polynesien und Melanesien. Für Japan bietet Ponant künftig vier verschiedene Routen an, die sowohl bekannte Kulturstätten als auch abgelegenere Inselregionen umfassen. Ergänzt werden die Kreuzfahrten durch inkludierte Landausflüge und Vorträge von Japan-Experten an Bord. (red)