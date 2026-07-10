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Dertour Austria Campus Live Deluxe in Istanbul


Dertour Austria Campus Live Deluxe Istanbul
Für eine Gruppe österreichischer Reisebüroprofis ging es Mitte Juni nach Istanbul, um die Metropole sowie ausgewählte Hotels aus dem Dertour Deluxe Portfolio kennenzulernen.

Gemeinsam mit Flugpartner Turkish Airlines reisten die Teilnehmer:innen Mitte Juni ab Salzburg nach Istanbul. Begleitet wurde die Inforeise von Ilker Kaya (Marketing & Sales Turkish Airlines) sowie Karin Lechner, Senior Specialist Sales Promotion bei Dertour Austria. Untergebracht war die Gruppe im neuen Rixos Tersane Istanbul, das im historischen Stadtteil Tersane liegt und modernen Luxus mit historischem Werft-Charme am Goldenen Horn verbindet.

Um sich ein umfassendes Bild vom vielseitigen Premiumangebot der Destination zu machen, wurden außerdem Top-Häuser wie das The Ritz-Carlton Istanbul, das Swissôtel The Bosphorus, das Hilton Istanbul Bosphorus und das Sanasaryan Han, A Luxury Collection Hotel besichtigt. Ergänzt wurde das Reiseprogramm durch gemeinsame kulinarische Erlebnisse – darunter eine Dinner-Show im bekannten „Mondaine de Pariso“. Außerdem besuchten die Teilnehmer:innen die Hagia Sophia und die Cisterna Basilica und unternahmen eine private Bootsfahrt auf dem Bosporus.

„Istanbul hat mich fasziniert – so viel Vielfalt, Top-Hotels und gleichzeitig authentische Erlebnisse. Das lässt sich richtig gut verkaufen“, resümiert Lisa Lorberg von Springer Reisen in Klagenfurt. An der Inforeise nahmen außerdem Melanie Bauer, Sabtours Grieskirchen; Sarah Entleitner, Ruefa Oberndorf; Michaela Hackl, Krautgartner Ried; Gerald Huber, Geo Reisen Salzburg; Viktoria Punkenhofer, Reisewelt Steyr; Silvia Schweinberger, Idealtours Schwaz und Nicole Wauschek-Roeder, Ruefa Vöcklabruck teil. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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