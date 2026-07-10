TUI Live Erleben-Tour führt Reisebüro-Starterinnen nach Djerba

Acht Reisebüro-Mitarbeiterinnen reisten Anfang Juli gemeinsam mit Richard Steiner, 3rd Party Sales & Key Account Specialist bei TUI, mit Nouvelair direkt ab Wien nach Djerba. Die viertägige Reise richtete sich speziell an Einsteiger:innen und bot die Möglichkeit, die Destination sowie verschiedene Hotelkonzepte aus erster Hand kennenzulernen. Eine Präsentation zu aktuellen Robinson- und TUI-News ergänzte das Tour-Programm und vermittelte zusätzliches Fachwissen für die tägliche Beratungspraxis.

Einblicke in unterschiedliche Hotelkonzepte

Ein Schwerpunkt der Tour lag auf dem Kennenlernen unterschiedlicher Hotelkonzepte auf der beliebten Ferieninsel. Die Teilnehmerinnen besichtigten das Vincci Helios Beach, das Hotel Meridiana, den TUI Magic Life Penelope Beach, das Ulysse Djerba Thalasso & Spa sowie das TUI Blue Palm Beach Palace. Untergebracht war die Gruppe im familienfreundlichen Robinson Djerba Bahiya, wo Clubdirektor Uli Thöne die Teilnehmerinnen persönlich willkommen hieß. Der Club überzeugte die angehenden Reiseprofis insbesondere mit seiner weitläufigen Anlage, dem abwechslungsreichen Wassersport- und Freizeitangebot sowie dem hochwertigen Unterhaltungsprogramm.

Kultur, Handwerk und orientalisches Flair

Ergänzend zu den Hotelbesichtigungen erkundeten die Teilnehmerinnen bei einem Halbtagesausflug die Insel. Auf dem Programm standen unter anderem der Besuch einer traditionellen Töpferwerkstatt, das Street-Art-Dorf Djerbahood sowie die Souks der Insel, um auch kulturelle Eindrücke der Destination zu gewinnen. Zum Abschluss der Tour tauschten sich die Teilnehmerinnen in einer Feedbackrunde über ihre Eindrücke aus, reflektierten die gesammelten Erfahrungen und teilten praktische Erkenntnisse für den Reisebüroalltag. (red)