Hurtigruten kombiniert Spitzbergen und Postschiffreise im Winter

Hurtigruten erweitert sein Winterprogramm um eine neue sechstägige Reise durch den hohen Norden. Die Tour „Nordische Höhepunkte – Spitzbergen und das arktische Norwegen“ kombiniert einen zweitägigen Aufenthalt auf Spitzbergen mit einer dreitägigen Postschiffreise von Tromsø nach Kirkenes. Die Reise ist für die Wintersaison 2026/27 ab sofort buchbar. Da sich die Reise weitgehend fernab künstlicher Lichtquellen bewegt, stehen die Chancen auf Nordlichtbeobachtungen laut Hurtigruten besonders gut.

"Mit ‚Nordische Höhepunkte‘ bieten wir eine perfekt organisierte, sechstägige Individualreise, die arktische Extreme und einmalige Orte bei kompakter Reisedauer vereint. Die Kombination aus den aufregenden Outdoor-Aktivitäten auf Spitzbergen und der entschleunigenden Schiffsreise entlang der Fjorde trifft genau den Nerv unserer Kund:innen, die das Besondere suchen", so Marius Griego, Vice President Sales & Marketing DACH bei Hurtigruten.

Von Spitzbergen bis Kirkenes

Die Reise beginnt in Longyearbyen auf Spitzbergen, dem nördlichsten Linienflughafen der Welt. Während des zweitägigen Landprogramms sind unter anderem ein Wildnisabend im Camp Barentz mit regionalen Spezialitäten sowie eine Husky-Safari vorgesehen, bei der die Teilnehmer:innen selbst ein Hundegespann lenken. Anschließend geht es per Flug nach Tromsø, wo am vierten Reisetag die Einschiffung auf ein Hurtigruten-Postschiff erfolgt.

Mit Stopps in Hammerfest und Havøysund nimmt das Schiff dann Kurs auf Honningsvåg, dem Tor zum Nordkap, wo ein optionaler Ausflug direkt zum ikonischen Globus-Monument am Ende Europas führt. Weitere Stationen entlang der Strecke sind unter anderem die samische Kultstätte Finnkirka sowie die Varanger-Halbinsel, bevor die Reise in Kirkenes endet. Dort kann optional ein Aufenthalt im Snowhotel angeschlossen werden.

Buchungsdetails und Termine

Die Reise ist ab sofort ab 1.898 EUR p.P. inklusive Inlandsflug, Hotelübernachtungen, Schiffspassage und ausgewählten Aktivitäten buchbar.

Für die Wintersaison 2026/27 stehen folgende Termine zur Wahl: Dezember 2026: 06.12. | Jänner 2027: 05.01. / 24.01. / 31.01. | Februar 2027: 02.02. / 16.02. / 21.02. | März 2027: 02.03. / 09.03. / 16.03. / 23.03.

Weitere Informationen unter: www.hurtigruten.de (red)