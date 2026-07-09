China Airlines: 20%-Aktion ab Wien und flexible Umbuchungsregelung

China Airlines hat für ausgewählte Abflüge ab Wien im September 2026 eine Rabattaktion angekündigt. Kund:innen erhalten auf Flügen der Verbindung CI2064 eine Ermäßigung von 20%. Darüber hinaus informiert die Fluggesellschaft über eine flexible Umbuchungsregelung für Passagiere, deren Reise aufgrund von Super Typhoon BAVI betroffen sein könnte.

20%-Aktion ab Wien

Die Rabattaktion gilt für Abflüge am 2. und 6. September 2026. Die ermäßigten Tarife sind für Flüge ab Wien via Taipeh zu zahlreichen Destinationen im Streckennetz der Airline in Asien und Ozeanien verfügbar. Die Plätze sind laut China Airlines begrenzt und können als veröffentlichter Tarif gebucht werden.

Kulanzregelung wegen Super Typhoon BAVI

Zusätzlich hat China Airlines aufgrund der möglichen Auswirkungen von Super Typhoon BAVI eine flexible Umbuchungsregelung veröffentlicht. Diese gilt für China-Airlines-Tickets (297, inklusive BP00-Tickets), die bis einschließlich 7. Juli 2026 ausgestellt wurden, eine bestätigte Buchung aufweisen und Reisen zwischen dem 9. und 11. Juli 2026 betreffen. Voraussetzung ist, dass der jeweilige Flug noch nicht offiziell annulliert oder anderweitig betroffen ist. Anträge müssen bis spätestens 31. Juli 2026 eingereicht werden.

Im Rahmen der Regelung kann die Reissue-Gebühr einschließlich Service Charge einmalig erlassen werden. Tarif- und Steuerdifferenzen, die durch eine Umbuchung oder Umroutung entstehen, sind jedoch von den Passagier:nnen zu tragen. Auf dem neu ausgestellten Ticket muss der Vermerk „BAVI120“ im Endorsement-Feld eingetragen werden.

Wichtiger Hinweis:

Kommt es infolge des Taifuns zu einer Flugannullierung, einer Flugzeitenänderung von mehr als drei Stunden oder zu einer nicht mehr ausreichenden Umsteigezeit aufgrund eines geänderten Flugplans, gelten die Irregularity-Regelungen der Airline. Ausgenommen von der Kulanzregelung sind Tickets anderer Fluggesellschaften sowie DM-, ID-, AD- und GIT-Tickets. Rückerstattungen erfolgen gemäß den regulären freiwilligen Refund-Bestimmungen. (red)

Bei Fragen steht das China Airlines-Team unter +43-1-8130156 zur Verfügung. (red)