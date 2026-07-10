Hahnair wächst um 10 neue Partnerfluggesellschaften

Hahnair baut sein globales Netzwerk weiter aus und stellt 10 neue Partner vor, die seit Jänner 2026 hinzugekommen sind. Sieben der neuen Partner vergrößern ihre Vertriebs-Reichweite durch ein Interline-Abkommen mit Hahnair und erreichen damit auch Märkte, in denen sie nicht an den lokalen Abrechnungssystemen (BSP) teilnehmen. Drei Partner haben sich für die Lösung X1-Air von Hahnair entschieden, mit der sie ihre Flüge auch ohne eigene GDS-Anbindung über den Systemcode X1 in allen wichtigen GDS anbieten können.

Zu den Neuzugängen zählt auch Brightline, ein in Florida ansässiges Zug-Unternehmen und Hahnairs zweiter Bahnpartner neben Eurostar.

Kimberley Long, Vice President Agency Distribution bei Hahnair, sagt dazu: „Seit jeher sind wir ein starker Partner für den Reisevertrieb. Wir verstehen genau, wie die Reisebüros arbeiten, wo Herausforderungen liegen und wie wir sie unterstützen können. Die engen Beziehungen zu Reiseberater:innen, TMCs und OTAs weltweit schätzen wir sehr und freuen uns, unser Ticketing-Angebot mit jedem neuen Hahnair-Partner erweitern zu können.“

Neue Partner im ersten Halbjahr 2026:

In ausgewählten GDS, darunter auch Amadeus, unter ihrem eigenen IATA-Code verfügbar

Air Chathams (3C), Neuseeland

Badr Airlines (J4), Sudan

BermudAir (2T), Bermuda

Brightline (BE), USA

Contour Aviation (LF), USA

Fanjet Express Limited (7F), Kenia

HiSky Europe (H4), Rumänien

In allen wichtigen GDS unter dem Code X1 verfügbar:

Aero Nomad Airlines (KA), Kirgisistan

Skåne Aviation AB (1SK), Schweden

Sola Air (1SA), Schweden

Alle neuen Partner sind nach aktuellem Stand für die Reisebüros in der DACH-Region auf dem HR-169-Ticket verfügbar. Reiseberater:innen können die Verfügbarkeit der Hahnair-Partner-Airlines jederzeit mit dem Quick-Check-Tool auf www.hahnair.com prüfen. (red)