All Nippon Airways (ANA) und The Pokémon Company haben jetzt das Flugzeugdesign für den „Pokémon Jet Blue“ vorgestellt, das dritte und letzte Flugzeug einer Sonderkooperation mit insgesamt drei Flugzeugen zur Feier des 30-jährigen Pokémon-Jubiläums. Darüber hinaus kündigte ANA eine neue Zusammenarbeit mit Pokémon GO an.

Der „Pokémon Jet Blue“ zeichnet sich durch ein Grunddesign aus, das die charakteristische Unternehmensfarbe Blau des japanischen Marktführers aufgreift. Mit den drei Pokémon-Jets verfolgen ANA und The Pokémon Company das Ziel, ihren Passagieren ungewöhnliche und bleibende Reiseerinnerungen mit auf den Weg zu geben.

Drei Pokémon Jets

Der neue "Pokémon-Jet" wird künftig auf Inlandsstrecken in Japan eingesetzt und ergänzt die bestehende Flotte aus Pokémon Jet Red und Pokémon Jet Green. Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Boeing 737-800 mit der Registrierung JA56AN, deren Designkonzept Pikachu gemeinsam mit den ersten Wasser-Pokémon aus der Videospielreihe zeigt. Der Start ist ab Dezember 2026 geplant.

An Bord der thematisch gestalteten ANA-Flugzeuge im Pokémon-Design erwartet die Passagiere ein Erlebnis, das sie in die Pokémon-Welt hineinzieht und das bereits beim Einstieg beginnt. Die besonders gestalteten Kabinen sind mit originellen, exklusiven und von ANA entworfenen Features ausgestattet. Dazu zählen Kopfstützenbezüge, welche die Pokémon-Designs auf der Außenhaut des Flugzeugs aufgreifen. Ergänzt wird das Angebot durch Trinkbecher in limitierter Auflage, die Motive aus der Pokémon-Kooperation und das Logo zum 30-jährigen Jubiläum tragen. Sie finden sowohl in der Economy Class auf Inlandsflügen als auch in der Economy und Premium Economy auf internationalen Flügen Verwendung. Abgerundet wird das Bordambiente durch individuell gestaltete Cocktail-Servietten mit den Logos der Kooperation, die Fluggästen der Economy-, Premium Economy- und Business-Klasse auf internationalen Flügen zur Verfügung stehen. (red)