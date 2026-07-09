DRV erwartet leichtes Umsatzplus im Sommerreisemarkt

Der Deutsche Reiseverband (DRV) erwartet für die Sommersaison 2026 ein leichtes Wachstum im deutschen Reisemarkt. Nach der aktuellen Marktprognose, die gemeinsam mit Dr. Fried & Partner sowie Travel Data + Analytics erstellt wurde, sollen die Umsätze für Urlaubs- und Freizeitreisen mit mindestens einer Übernachtung von Anfang Mai bis Ende Oktober um rund 1% auf knapp 57 Mrd. EUR steigen.

Auch für das gesamte Touristikjahr 2025/26 rechnet der Branchenverband mit einem Umsatzplus von rund 1%. Insgesamt sollen deutsche Reisende für Urlaubsreisen mit mindestens einer Übernachtung knapp 85 Mrd. EUR ausgeben. Die Prognose fällt damit geringer aus als noch zu Jahresbeginn erwartet - vor sechs Monaten prognostizierte der DRV noch 3% Umsatzwachstum sowohl für den Sommer als auch das gesamte Touristikjahr. Gründe dafür seien unter anderem geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheiten sowie steigende Preise.

Erst frühzeitig - dann kurzfristig

Nach Angaben des DRV wurden viele Sommerreisen bereits Ende des vergangenen Jahres gebucht – teilweise stärker als im Vorjahr. Nach Beginn der Nahostkrise kam es zwischenzeitlich zu einer Zurückhaltung bei Neubuchungen. Seit Ende Mai ziehen die Buchungen wieder an und liegen laut Verband kontinuierlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Aktuell werden Reisen zunehmend kurzfristiger gebucht. Gleichzeitig achten Kund:innen stärker auf Preis-Leistungs-Verhältnisse und entscheiden sich häufiger für Pauschal- und All-Inclusive-Reisen. DRV-Präsident Albin Loidl sagt dazu: „Die Ergebnisse zeigen deutlich: Die Menschen möchten weiterhin reisen. Gleichzeitig beobachten wir ein verändertes Buchungsverhalten. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher entscheiden sich derzeit kurzfristiger und wägen ihre Reiseentscheidung aufgrund der geopolitischen Entwicklungen sorgfältiger ab. Das führt zu einer zeitlichen Verschiebung der Buchungen – nicht aber zu einem grundsätzlichen Rückgang.“

Mittelmeerziele und Kreuzfahrten gefragt

Besonders positiv entwickeln sich laut DRV in diesem Sommer Reisen ins westliche und östliche Mittelmeer sowie Kreuzfahrten. Zu den meistgebuchten Flugpauschalreise-Zielen zählen die Türkei, Spanien und Griechenland. Auch Destinationen wie die Türkei und Ägypten, bei denen zu Beginn der Nahostkrise eine zurückhaltende Nachfrage verzeichnet wurde, stabilisieren sich wieder. Bei Kreuzfahrten erwartet der Verband eine Fortsetzung des Wachstumstrends aus dem Vorjahr. Auch Auto-, Bus- und Bahnreisen innerhalb Deutschlands sowie in die Nachbarländer sollen in diesem Sommer stärker zulegen als im Vorjahr.

Schwieriger bleibe hingegen die Entwicklung der Fernreisen. Sowohl für die Sommersaison als auch für das gesamte Touristikjahr liegen die Erwartungen unter den ursprünglichen Prognosen. Als ein Faktor gelten die Auswirkungen der Reisewarnungen für mehrere arabische Länder im März und April sowie Einschränkungen bei wichtigen Umsteigeverbindungen über den Nahen Osten. (red)