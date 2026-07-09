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Coral Travel baut Adults-Only-Angebot weiter aus


Fort Arabesque - The Villas in Ägypten
Die Nachfrage nach Adults-Only-Hotels steigt. Coral Travel setzt deshalb verstärkt auf zielgruppenspezifische Hotelkonzepte für unterschiedliche Altersgruppen und Reisestile.

Adults-Only-Hotels gewinnen im Portfolio von Coral Travel weiter an Bedeutung. Nach Angaben des Veranstalters steigt die Nachfrage nach Urlauben, die Ruhe, Privatsphäre und individuelle Rückzugsmöglichkeiten in den Mittelpunkt stellen. Dabei unterscheiden sich die Ansprüche der Gäste je nach Altersgruppe und Reisestil. Während jüngere Paare häufig Lifestyle-Hotels mit modernem Design, Gastronomie- und Freizeitangeboten bevorzugen, legen ältere Reisende verstärkt Wert auf Ruhe, Exklusivität, hochwertigen Service und Wellness.

Türkei, Griechenland und Ägypten

In der Türkei, die traditionell als Familiendestination gilt, zählen auch Paare inzwischen zu einer wichtigen Zielgruppe. Im aktuellen Portfolio hebt Coral Travel unter anderem das vollständig renovierte Adalya Bliss in Side-Evrenseki hervor. Das Adults-Only-Hotel bietet modernes Design, ein vielfältiges gastronomisches Angebot sowie Wellnessangebote wie Klangschalen- und Atemtherapien. Weitere Empfehlungen sind das Balmy Beach in Kemer mit Boho-Konzept, das Liberty Lykia Adults Only in der Region Fethiye-Dalaman sowie das Anda Barut Collection in Didim.

Auch Griechenland verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Adults-Only-Angeboten. Besonders beliebt sind Kreta, Rhodos und Kos. Neben einer ruhigen Atmosphäre stehen moderne Zimmerkonzepte wie Swim-up-Zimmer oder private Pools sowie hochwertige Service- und Wellnessangebote hoch im Kurs. Zu den aktuellen Empfehlungen zählen das renovierte Vier-Sterne-Hotel Cactus Village auf Kreta sowie das Harmony E Rock Hotel im Süden der Insel.

Ägypten hat sich in den vergangenen Jahren ebenfalls als wichtige Destination für Adults-Only-Reisen etabliert. In Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh reicht das Angebot von modernen All-inclusive-Resorts bis zu Boutique-Hotels. Neu beziehungsweise neu ausgerichtet sind unter anderem das Amarina Sapphire Resort, das Amphoras Aqua, das Amphoras Blu sowie das Jaz Costa Mares, die sich an Gäste ab 16 Jahren richten. Weitere Empfehlungen sind das Meraki Resort Hurghada, das Fort Arabesque The Villas und das Cook's Club El Gouna.

Spanien: Mallorca als Spitzenreiter

In Spanien ist Mallorca weiterhin die wichtigste Adults-Only-Destination im Portfolio. Gefragt sind sowohl Boutique-Hotels in Palma als auch ruhig gelegene Resorts in den Ferienregionen. Ergänzend zählen die Kanarischen Inseln und Andalusien zu den beliebten Zielen. Zu den aktuellen Empfehlungen gehören unter anderem das MiM Mallorca Meliá Collection, das Morvedra Nou auf Menorca, das Bless Ibiza The Site, das Amàre Beach Hotel Sancti Petri sowie das The Salmar auf Teneriffa.

Malediven, Mauritius & Thailand 

Im Indischen Ozean zählen vor allem die Malediven zu den gefragtesten Reisezielen für Erwachsene. Während jüngere Paare neben Erholung auch Aktivitäten und nachhaltige Erlebnisse suchen, stehen bei älteren Reisenden Komfort, Gastronomie und Spa-Angebote im Mittelpunkt. Coral Travel empfiehlt unter anderem das You & Me Maldives mit Overwater- und Beach-Villen sowie das Ambre auf Mauritius.

Thailand zählt derzeit zu den gefragtesten Destinationen im Adults-Only-Segment. Das Land spricht sowohl jüngere Paare als auch ältere Reisende an. Zum Portfolio von Coral zählen unter anderem das Fünf-Sterne-Let's Sea Hua Hin Al Fresco Resort, das The Haven Khao Lak, das Sole Mio Boutique Hotel & Wellness am Bang Tao Beach auf Phuket sowie das Twin Lotus Resort & Spa auf Koh Lanta. (red) 

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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