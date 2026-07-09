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China plant erstes vollständig von Robotern betriebenes Hotel


Foto: Tatiana Shepeleva / shutterstock.com
In Shenzhen soll 2027 das weltweit erste Hotel eröffnen, das sämtliche operativen Abläufe mithilfe von Robotik und Künstlicher Intelligenz ohne dauerhaft eingesetztes Hotelpersonal steuert.

In der chinesischen Metropole Shenzhen entsteht das weltweit erste Hotel, das vollständig von Robotern betrieben werden soll. Das Projekt wird von Pudu Robotics gemeinsam mit der Shenzhen Cultural Tourism Industry Development Co., Ltd. realisiert. Die Eröffnung ist für 2027 auf der West Artificial Island geplant. Autonome Serviceroboter sollen künftig sämtliche operativen Aufgaben übernehmen. Dazu zählen unter anderem Check-in und Check-out, Gepäcktransport, Zimmerreinigung sowie der Service in den gastronomischen Bereichen. Intelligente Steuerungssysteme koordinieren die einzelnen Abläufe und ermöglichen einen weitgehend automatisierten Hotelbetrieb.

Pilotprojekt für die Hotellerie

Das Hotel entsteht in unmittelbarer Nähe der Shenzhen-Zhongshan-Verbindung, einer rund 24 km langen Brücken- und Tunnelverbindung in der Greater Bay Area. Durch das Infrastrukturprojekt verkürzt sich die Fahrzeit zwischen Shenzhen und Zhongshan von rund zwei Stunden auf etwa 30 Minuten.

Mit dem Projekt wollen die Initiatoren zeigen, wie Robotik und Künstliche Intelligenz künftig in der Hotellerie eingesetzt werden können. Neben einer höheren betrieblichen Effizienz sollen standardisierte Serviceprozesse automatisiert und der Personaleinsatz reduziert werden. Das Hotel gilt damit als Pilotprojekt für die weitere Digitalisierung der Branche. (red) 

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Foto: privat

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Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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