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Heritance Ayurveda und Fit Reisen laden zum Ayurveda-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Am 16. Juli 2026 vermitteln Heritance Ayurveda in Sri Lanka und Fit Reisen Wissen sowie Verkaufsargumente für Ayurveda-Reisen.

Heritance Ayurveda und Fit Reisen veranstalten am 16. Juli 2026 um 9:00 Uhr ein gemeinsames Webinar für Reisebüromitarbeiter:innen. Im Mittelpunkt der Online-Schulung stehen Grundlagen des Ayurveda-Tourismus, aktuelle Kundentrends sowie Tipps für die Beratung und den Verkauf von Ayurveda-Reisen. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer:innen einen Einblick in das Heritance Ayurveda Resort in Sri Lanka. Vorgestellt werden unter anderem das Konzept des Hauses sowie dessen Angebot an authentischen Ayurveda-Kuren.

Spezialveranstalter für Gesundheits- und Wellnessreisen

Als Kooperationspartner präsentiert Fit Reisen außerdem sein Portfolio im Bereich Gesundheits- und Wellnessreisen. Mit über 10.000 Angeboten in mehr als 50 Ländern verfügt Fit Reisen über das weltweit größte Portfolio in diesem Segment. Reisebüros profitieren dabei von attraktiven Provisionen, persönlicher Betreuung sowie einer beratungsaffinen Zielgruppe mit hoher Buchungsqualität.

Anmelden zum Ayurveda-Webinar HIER

(red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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