Amadria Park Hotels: Mediterrane Genussmomente in Opatija

Die Amadria Park Hotels in Opatija rücken die regionale Küche der Kvarner Bucht in den Mittelpunkt ihres gastronomischen Angebots. In den Restaurants der Hotels kommen fangfrischer Fisch aus der Adria, Kvarner Scampi sowie weitere regionale Spezialitäten auf den Teller. Ergänzt werden die Gerichte durch mediterrane Kräuter, Olivenöl aus Istrien und der Kvarner Region sowie saisonale Zutaten. Zu den kulinarischen Besonderheiten zählen auch Gerichte mit istrischem weißen Trüffel, die Küsten- und Landküche miteinander verbinden. Abgerundet wird das Angebot durch eine Auswahl kroatischer Weine.

Drei Hotels mit unterschiedlichen Konzepten

Hotel Milenij: Fine Dining mit Kvarner-Spezialitäten und einer einzigartigen Kulisse - Im Restaurant Argonauti des Amadria Park Hotel Milenij stehen regionale Fischgerichte, Kvarner Scampi, hausgemachte Pasta und Speisen mit weißem Trüffel im Fokus. Das Restaurant verfügt über eine Terrasse mit Blick auf die Kvarner Bucht. Auch das Ambiente überzeugt: Die elegante Terrasse der Belle-Époque-Villa mit Blick auf die Kvarner Buch machen jedes Dinner zu einem Erlebnis.

Hotel Grand 4 Opatijska Cvijeta: Mediterrane Küche mit Meerblick- Auch das Restaurant Mediterraneo im Amadria Park Hotel Grand 4 Opatijska Cvijeta serviert mediterrane und kroatische Gerichte aus regionalen Zutaten. Auf einer großzügigen Terrasse direkt am Meer mit Panoramablick auf die Kvarner-Bucht können Gäste die Spezialitäten genießen. Abgerundet wird das Menü durch eine Auswahl an kroatischen Weinen.

Hotel Royal: Adriatische Fischküche neu interpretiert - Im Restaurant Symphonie des Amadria Park Hotel Royal werden klassische Zutaten der Adriaküche modern interpretiert. Zu den Highlights zählen unter anderem das Thunfisch-Sashimi mit kreativen Aromen oder das Risotto mit Kvarner Scampi. Ergänzt wird das Angebot durch handgerolltes Sushi und eine sorgfältig kuratierte Weinauswahl.

(red)