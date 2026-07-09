| news | schiff » technologie
Havila Voyages bietet Wetter-Tool für Reiseplanung
Ein neues Online-Tool liefert Gästen eine individuelle Wetterprognose entlang der gesamten Postschiffroute und erstellt auf Basis der Reisedaten eine passende Packliste.
Havila Voyages hat ein neues digitales Planungstool vorgestellt, das Gäste bei der Vorbereitung ihrer Reise entlang der norwegischen Küste unterstützen soll. Nach Eingabe der individuellen Reisedaten erhalten Reisende eine Wettervorhersage für alle 34 Häfen der Postschiffroute – jeweils für den Tag, an dem das Schiff dort anlegt. Ergänzend wird dann eine personalisierte Packliste erstellt.
„Die Herausforderung für viele unserer Gäste ist, dass sie nicht nur für ein Reiseziel packen. Denn während im Süden der Route warmes, sonniges Wetter herrschen kann, ist es weiter nördlich vielleicht eher winterlich. Auch minutenschnelle Wetterwechsel sind auf See keine Seltenheit. Unsere neue Wetterseite bereitet unsere Gäste genau darauf vor – ohne, dass sie das Wetter an den verschiedenen Häfen in mühevoller Kleinarbeit händisch zusammensuchen müssen“, erklärt Mette Øyen, Marketing-Direktorin von Havila Voyages.
Wetterdaten in Echtzeit
Die Wetterprognosen basieren auf Echtzeitdaten des Norwegischen Meteorologischen Instituts (MET). Für die ersten neun Tage erhalten Gäste eine stundenbezogene Vorhersage für den jeweiligen Hafenaufenthalt. Für den Zeitraum von Tag zehn bis 21 stellt das Tool einen langfristigen Tagesausblick mit Temperaturbereich und erwarteten Niederschlägen bereit.
Interaktive Packliste
Auf Grundlage der Wettervorhersagen erstellt das Planungstool zudem eine interaktive Packliste mit Checklisten-Funktion. Je nach Reisezeit und Wetterbedingungen werden unter anderem Sonnencreme und Schlafmaske für Reisen während der Mitternachtssonne oder Wollunterwäsche, Handschuhe und eine Powerbank für Aufenthalte in der Nordlichtsaison empfohlen. (re3d)
havila, havila voyages, tool, schif, schiffsreisen, wetter, reederei, wettervorhersage
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
9 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
China plant erstes vollständig von Robotern betriebenes Hotel
In Shenzhen soll 2027 das...
-
Ponant Explorations mit neuem Geschäftsbereich & Marketingleitung
Mit der Schaffung des neuen...
-
nicko cruises kooperiert mit Kennenlern-App Meet5
Durch die neue Partnerschaft können...
-
Holland America Line erweitert Norwegen-Programm 2027
Holland America Line baut sein...
-
Costa: Keine Orient-Kreuzfahrten in der Wintersaison 2027/28
Costa wird in der Wintersaison...