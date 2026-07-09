Havila Voyages bietet Wetter-Tool für Reiseplanung

Havila Voyages hat ein neues digitales Planungstool vorgestellt, das Gäste bei der Vorbereitung ihrer Reise entlang der norwegischen Küste unterstützen soll. Nach Eingabe der individuellen Reisedaten erhalten Reisende eine Wettervorhersage für alle 34 Häfen der Postschiffroute – jeweils für den Tag, an dem das Schiff dort anlegt. Ergänzend wird dann eine personalisierte Packliste erstellt.

„Die Herausforderung für viele unserer Gäste ist, dass sie nicht nur für ein Reiseziel packen. Denn während im Süden der Route warmes, sonniges Wetter herrschen kann, ist es weiter nördlich vielleicht eher winterlich. Auch minutenschnelle Wetterwechsel sind auf See keine Seltenheit. Unsere neue Wetterseite bereitet unsere Gäste genau darauf vor – ohne, dass sie das Wetter an den verschiedenen Häfen in mühevoller Kleinarbeit händisch zusammensuchen müssen“, erklärt Mette Øyen, Marketing-Direktorin von Havila Voyages.

Wetterdaten in Echtzeit

Die Wetterprognosen basieren auf Echtzeitdaten des Norwegischen Meteorologischen Instituts (MET). Für die ersten neun Tage erhalten Gäste eine stundenbezogene Vorhersage für den jeweiligen Hafenaufenthalt. Für den Zeitraum von Tag zehn bis 21 stellt das Tool einen langfristigen Tagesausblick mit Temperaturbereich und erwarteten Niederschlägen bereit.

Interaktive Packliste

Auf Grundlage der Wettervorhersagen erstellt das Planungstool zudem eine interaktive Packliste mit Checklisten-Funktion. Je nach Reisezeit und Wetterbedingungen werden unter anderem Sonnencreme und Schlafmaske für Reisen während der Mitternachtssonne oder Wollunterwäsche, Handschuhe und eine Powerbank für Aufenthalte in der Nordlichtsaison empfohlen. (re3d)