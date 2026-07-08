tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Veranstalter und Airlines melden starke Sommernachfrage


Foto: Ilija Erceg / shutterstock.com
Die Reiselust der Deutschen nimmt kurz vor Beginn der Sommerferien weiter zu und sorgt bei Reiseveranstaltern und Airlines für steigende Last-Minute-Buchungen.

Mit Beginn der Ferienzeit zieht die Nachfrage bei einigen Reiseveranstaltern und Airlines an. "Das Last-Minute-Geschäft für den Sommer gewinnt deutlich an Dynamik", teilte alltours am Dienstag mit. Ein Wachstumstreiber sei die Türkei mit einem Anstieg der Buchungen um mehr als 50%. Auch Ägypten, Griechenland und Spanien verzeichneten eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage. "Viele Urlauber haben ihre Buchungsentscheidung aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten zunächst aufgeschoben", sagte alltours-Hauptgeschäftsführer Dennis Schrahe. "Mit den näher rückenden Sommerferien holen nun viele ihre Sommerbuchung nach." Die Reiselust sei weiter ungebrochen. alltours rechne deshalb mit einem stärkeren Last-Minute-Geschäft als im Vorjahr, erklärte Schrahe.

Eurowings mit deutlichem Plus bei Pauschalreisen

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings spürt nach eigenen Angaben deutlich steigende Buchungen – sowohl bei Eurowings Flügen als auch bei Urlaubspaketen des Reiseveranstalters Eurowings Holidays. "Pünktlich zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland Deutschlands, wächst die Reiselust damit spürbar", teilte die Airline mit. Pauschalreise-Buchungen liegen demnach rund 70% über Vorjahr. "Dabei buchen viele Kund:innen kurzfristiger als in den Jahren zuvor." Besonders gefragt seien aktuell Mallorca sowie Ferienziele in Griechenland. Hier hätten sich die Buchungen für die Hochsaison zeitweise mehr als verdoppelt. Jüngst hatte auch der Touristik-Riese TUI erklärt, viele Urlauber buchten in diesem Jahr eher kurzfristig. (APA /red)

  alltours, eurowings, last minute, reiselust, deuschland, deutsche, last-minute

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
8 Juli 2026

17:02
Veranstalter und Airlines melden starke Sommernachfrage
16:45
Ponant Explorations mit neuem Geschäftsbereich & Marketingleitung
15:14
EmpCo-Richtlinie: Das müssen Reiseunternehmen jetzt beachten
14:58
nicko cruises kooperiert mit Kennenlern-App Meet5
11:03
Hilton Muscat Resorts: PEP-Angebot bis Ende September
10:45
Holland America Line erweitert Norwegen-Programm 2027
10:04
Seattle: Urban-Hiking-Trails durch die Stadt
09:32
Save the date - Dertour Austria Bali Roadshow im Herbst

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.