Veranstalter und Airlines melden starke Sommernachfrage

Mit Beginn der Ferienzeit zieht die Nachfrage bei einigen Reiseveranstaltern und Airlines an. "Das Last-Minute-Geschäft für den Sommer gewinnt deutlich an Dynamik", teilte alltours am Dienstag mit. Ein Wachstumstreiber sei die Türkei mit einem Anstieg der Buchungen um mehr als 50%. Auch Ägypten, Griechenland und Spanien verzeichneten eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage. "Viele Urlauber haben ihre Buchungsentscheidung aufgrund der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten zunächst aufgeschoben", sagte alltours-Hauptgeschäftsführer Dennis Schrahe. "Mit den näher rückenden Sommerferien holen nun viele ihre Sommerbuchung nach." Die Reiselust sei weiter ungebrochen. alltours rechne deshalb mit einem stärkeren Last-Minute-Geschäft als im Vorjahr, erklärte Schrahe.

Eurowings mit deutlichem Plus bei Pauschalreisen

Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings spürt nach eigenen Angaben deutlich steigende Buchungen – sowohl bei Eurowings Flügen als auch bei Urlaubspaketen des Reiseveranstalters Eurowings Holidays. "Pünktlich zum Start der Sommerferien in Nordrhein-Westfalen, dem bevölkerungsstärksten Bundesland Deutschlands, wächst die Reiselust damit spürbar", teilte die Airline mit. Pauschalreise-Buchungen liegen demnach rund 70% über Vorjahr. "Dabei buchen viele Kund:innen kurzfristiger als in den Jahren zuvor." Besonders gefragt seien aktuell Mallorca sowie Ferienziele in Griechenland. Hier hätten sich die Buchungen für die Hochsaison zeitweise mehr als verdoppelt. Jüngst hatte auch der Touristik-Riese TUI erklärt, viele Urlauber buchten in diesem Jahr eher kurzfristig. (APA /red)