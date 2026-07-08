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Ponant Explorations mit neuem Geschäftsbereich & Marketingleitung
Mit der Schaffung des neuen Geschäftsbereichs „Client & Hospitality“ und einer Neubesetzung an der Marketingspitze setzt Ponant Explorations seinen strategischen Unternehmensplan weiter um.
Ponant Explorations hat seine Organisationsstruktur angepasst und zwei Führungspositionen neu besetzt. Mit 1. Juli 2026 übernimmt Gino Andreetta die neu geschaffene Funktion des Chief Client & Hospitality Officer und wird Mitglied des Vorstands. Bereits mit 29. Juni 2026 wurde Nicolas Gronier zum Chief Marketing Officer im Bereich „Commercial & Growth“ ernannt. Die Veränderungen stehen im Zusammenhang mit dem neuen strategischen Unternehmensplan des Unternehmens. Ziel ist es, die Bereiche Kundenerlebnis, Gastfreundschaft und Marketing organisatorisch weiterzuentwickeln.
Neuer strategischer Unternehmensplan
Der neue Geschäftsbereich „Client & Hospitality“ bündelt künftig unter der Leitung von Gino Andreetta die Bereiche Hotelbetrieb, Produktkonzeption und -entwicklung, Expeditionen, Kundenzufriedenheit sowie Aktivitäten an Bord und an Land. Ziel ist es laut Ponant Explorations, ein nahtloses Kundenerlebnis über alle Phasen der Reise hinweg sicherzustellen und die Standards in den Bereichen Gastfreundschaft, Innovation und Servicequalität weiterzuentwickeln. Andreetta bringt mehr als 35 Jahre internationale Erfahrung in der Luxusreise- und Hotelleriebranche mit und war unter anderem in leitenden Funktionen bei Club Med tätig.
Parallel dazu übernimmt Nicolas Gronier die Position des Chief Marketing Officer im Bereich „Commercial & Growth“. Zu seinen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung der Marketingstrategie, die Stärkung der Kundenbindung sowie die Gewinnung neuer Kund:innen. Darüber hinaus verantwortet er die Bereiche Produktmarketing, Customer Insights und strategische Vertriebspartnerschaften. Gronier verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Marken- und Digitalmarketing für Premium- und Luxusmarken und war zuletzt bei der Accor-Gruppe für die weltweite Markenentwicklung von Sofitel verantwortlich. (red)
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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