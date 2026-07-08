nicko cruises kooperiert mit Kennenlern-App Meet5

Meet5 ist eine Kennenlern-App, über die sich Menschen in kleinen Gruppen zu Aktivitäten, Abendessen, Events oder Reisen zusammenfinden. Genau hier setzt die Kooperation an: Meet5-Mitglieder finden ausgewählte Kreuzfahrten von nicko cruises in der App und können sich über die Plattform für eine Reise anmelden, erste Kontakte knüpfen und sich bereits vorab verabreden. Zum Start stehen vier Flussreisen mit unterschiedlichem Schwerpunkt zur Auswahl: darunter eine Eventkreuzfahrt, eine Adventsreise, eine Tulpenreise sowie eine Krimi-Kreuzfahrt. An Bord setzt nicko cruises den Gemeinschaftsgedanken fort: Die Meet5-Mitglieder werden in den Restaurants gemeinsam platziert und erhalten einen Getränkevoucher auf die Kabine.

Gemeinsam reisen

„Alleinreisende sind für uns seit vielen Jahren eine wichtige Herzensangelegenheit. Deshalb gibt es bei uns zahlreiche attraktive Konditionen für Gäste, die ohne feste Begleitung unterwegs sind – etwa mit ausgewählten Single-Spezial-Terminen und deutlich reduzierten Zuschlägen für die Alleinbenutzung“, sagt Guido Laukamp, Geschäftsführer von nicko cruises. Die Kooperation mit Meet5 ergänze dieses Angebot um die Möglichkeit, sich bereits vor der Reise kennenzulernen und gemeinsam unterwegs zu sein.

Zum Start der Kooperation stehen vier Flussreisen zur Auswahl, die durch ihren geselligen Charakter besonders gut zum Meet5-Prinzip passen und zahlreiche Anknüpfungspunkte bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Den Auftakt bildet am 28. November 2026 eine zweitägige Eventkreuzfahrt auf dem Rhein an Bord der nickoSpirit. Es folgen eine sechstägige Adventsreise auf der Donau mit der Bolero (11. bis 16. Dezember 2026), eine Tulpenreise mit der Rhein Melodie von 1. bis 6. April 2027 sowie eine zweitägige Krimi-Kreuzfahrt an Bord der Rhein Symphonie von 19. bis 20. März 2027. (red)