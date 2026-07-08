Hilton Muscat Resorts: PEP-Angebot bis Ende September

Der Oman rückt wieder näher: Nach den Herausforderungen in der Nahost-Region bieten fast alle gängigen Fluggesellschaften ihre Routen nach Muscat wieder an. Passend dazu wird Reiseprofis aus Hotels, Reisebüros, Reiseveranstaltern, DMCs und Fluggesellschaften ab sofort ein Sonderangebot offeriert. Sie erhalten bis zum 30. September 2026 50% Rabatt auf die beste verfügbare Rate. Das Angebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit und gegen Vorlage eines gültigen Firmenausweises.

Auszeit im Oman

An der Aktion nehmen das Hilton Muscat Al Bandar sowie das Al Husn Hotel Muscat teil, das künftig zur Marke Waldorf Astoria gehören wird. Das Hilton Muscat Al Bandar, liegt direkt am 500m langen Strand von Barr Al Jissah, während sich das Al Husn Hotel Muscat als Clifftop-Resort über der Küste befindet. Gäste des Al Husn Hotel Muscat (ab 16 Jahren) haben zusätzlich Zugang zu den Freizeit-, Wellness- und Gastronomieeinrichtungen des benachbarten Hilton Muscat Al Bandar.

Im Angebot enthalten sind unter anderem tägliches Frühstück für zwei Erwachsene, kostenfreie Übernachtung und Verpflegung für bis zu zwei Kinder unter zwölf Jahren im Hilton Muscat Al Bandar, 20% Ermäßigung auf Speisen und Getränke, bis zu 30% Rabatt auf ausgewählte Wassersportangebote sowie 20% Nachlass auf Spa-Behandlungen.

Weitere Informationen zum Angebot & Buchung in der Datei anbei (red)