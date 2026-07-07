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Costa: Keine Orient-Kreuzfahrten in der Wintersaison 2027/28


Costa Serena
Costa wird in der Wintersaison 2027/28 keine Kreuzfahrten in den Emiraten anbieten. Als Grund nennt die Reederei die anhaltend unsichere Lage im Nahen Osten.

In einem aktuellen Statement hat Costa bekannt gegeben, in der Wintersaison 2027/28 keine Kreuzfahrten in den Emiraten durchzuführen. Nach Angaben der Reederei lasse die aktuelle Situation im Nahen Osten derzeit keine verlässliche mittel- bis langfristige Planung zu. Informationen zu alternativen Fahrtgebieten und dem Winterprogramm 2027/28 sollen in Kürze folgen.

Statement von Costa:

„Costa wird in der Wintersaison 2027/28 keine Kreuzfahrten in den Emiraten anbieten. Die anhaltend undurchsichtige Lage im Nahen Osten beeinflusst die Planbarkeit und den Zugang zur Region weiterhin. Auf Basis der aktuellen Rahmenbedingungen ist eine verlässliche Einschätzung der mittel- bis langfristigen Entwicklung in der Region nicht möglich. Die verantwortungsvolle und zuverlässige langfristige Planung für unsere Gäste hat für uns oberste Priorität. Die Emirate bleiben für Costa aber ein äußerst attraktives Reiseziel und erfreuen sich bei unseren Gästen großer Beliebtheit und hoher Nachfrage. Wir sind überzeugt, dort künftig wieder Kreuzfahrten anbieten zu können, sobald die Bedingungen einen nachhaltigen und verlässlich planbaren Betrieb ermöglichen. Eine Information zu den alternativen Fahrtgebieten sowie dem Routenprogramm für die gesamte Flotte im Winter 2027/28 folgt in Kürze.“

(red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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