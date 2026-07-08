Holland America Line erweitert Norwegen-Programm 2027

Wie Holland America Line bekannt gibt, werden fünf Reisen der Rotterdam in der Saison 2027 um Stopps in Flåm und Hellesylt erweitert, wodurch Reisende noch mehr Fjordregionen Norwegens entdecken können. Zu den neuen Zielen zählen unter anderem der Nærøyfjord, der zum UNESCO-Welterbe gehört, sowie der Storfjord als Zugang zum Geirangerfjord. Beide Regionen zählen zu den bekanntesten Naturattraktionen Norwegens.

Fünf Reisen durch Norwegens Fjorde

Die neuen Routen sind ab sofort buchbar und werden auf fünf siebentägigen Kreuzfahrten angeboten: Drei Abfahrten am 30. Mai, 27. Juni und 1. August 2027 verbinden einige der beliebtesten Städte Norwegens mit den Fjordlandschaften. Auf dem Programm stehen unter anderem Oslo, Kristiansand, Sandnes (Stavanger) und Flåm sowie Panoramafahrten durch den Sognefjord und den Oslofjord. Die beiden Reisen am 25. Juli und 8. August 2027 führen Gäste noch weiter hinein in die norwegische Fjordwelt - mit Stopps in Eidfjord, Hellesylt, Ålesund und Bergen sowie Panoramafahrten durch den Hardangerfjord und den Storfjord.

„Nordeuropa zählt weiterhin zu den beliebtesten Regionen unseres Kreuzfahrtprogramms und insbesondere Fjordkreuzfahrten gehören zu den gefragtesten Reiseerlebnissen unserer Gäste“, erklärt Paul Grigsby, Vice President Deployment and Revenue Planning bei Holland America Line. „Mit den neuen Anläufen in Flåm und Hellesylt eröffnen wir unseren Gästen noch mehr Möglichkeiten, die beeindruckenden Landschaften, die reiche Geschichte und die einzigartige Natur dieser Region zu erleben."

Weitere Informationen unter: www.hollandamerica.com (red)