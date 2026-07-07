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Corendon Airlines führt Self-Check-in-Automaten ein
Corendon Airlines bietet Passagier:innen an ausgewählten Standorten neue Self-Service-Terminals für den eigenständigen Check-in und die Gepäckaufgabe an.
Die neuen Self-Check-in-Kioske sind derzeit an den Flughäfen Antalya, Manchester und Amsterdam verfügbar. An den Standorten Düsseldorf, Nürnberg und Warschau werden die Systeme aktuell getestet. „Wir investieren konsequent in digitale Lösungen, die unseren Gästen mehr Komfort und schnellere Abläufe bieten“, erklärt Atilay Batu, Chief Operating Officer bei Corendon Airlines. „Mit den Self-Service-Terminals machen wir zentrale Prozesse am Flughafen deutlich schneller und stärken gleichzeitig unseren operativen Betrieb.“
So funktioniert's
Nach dem Scannen des Reisepasses oder der Eingabe der Buchungsnummer werden die jeweiligen Flugdaten am Terminal angezeigt. Passagier:innen können anschließend einen bevorzugten Sitzplatz auswählen oder sich einen verfügbaren Platz zuweisen lassen. Auch zusätzliche Leistungen können direkt über das integrierte Zahlungssystem gebucht werden, das unter anderem EUR, Türkische Lira, US-Dollar und Britisches Pfund unterstützt.
Ein weiterer Bestandteil der neuen Lösung ist der Self Bag Drop. Dabei werden Gepäckdaten automatisch überprüft, Kofferanhänger erstellt und die Gepäckaufgabe ohne zusätzlichen Kontakt zum Schalter ermöglicht. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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7 Juli 2026
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