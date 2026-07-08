Seattle: Urban-Hiking-Trails durch die Stadt

Wandern mitten in der Stadt gewinnt als Reisetrend zunehmend an Bedeutung. Urban Hiking verbindet Bewegung in der Natur mit dem Erkunden urbaner Räume und bietet Reisenden die Möglichkeit, eine Stadt aus einer anderen Perspektive kennenzulernen. Seattle zählt mit seinen Parks, Küstenabschnitten und Seen zu den Destinationen, die dieses Konzept besonders gut ermöglichen.

In der US-Metropole führen mehrere ausgewiesene Trails vom Stadtzentrum in Naturgebiete und durch verschiedene Stadtteile. Zu den bekanntesten Routen zählen der Discovery Park Loop Trail, der Alki Trail, der Cheshiahud Lake Union Loop, der Seward Park Perimeter Loop und der Chief Sealth Trail.

Fünf Urban-Hiking-Trails

Der Discovery Park Loop: Trail Der Discovery Park Loop Trail im Stadtteil Magnolia führt auf rund 5,5 Kilometern durch den über 200 Hektar großen Discovery Park. Die Route verläuft durch Waldgebiete, vorbei an Stränden und Klippen mit Blick auf den Puget Sound und die Olympic Mountains. Am westlichsten Punkt des Parks steht der West Point Lighthouse, erbaut 1881, heute einer von 18 aktiven Leuchttürmen im US-Bundesstaat Washington.

Der Alki Trail: Der Alki Trail in West Seattle bietet auf knapp 5km eine Verbindung aus Küstenlandschaft und Stadtblick. Entlang der Elliott Bay eröffnen sich Ausblicke auf die Skyline von Seattle sowie auf die Olympic Mountains und die Cascade Range.Am nördlichen Endpunkt liegt der historische Alki Point, wo am 13. November 1851 die ersten Siedler an Land gingen und die Gründung Seattles einleiteten.

Der Cheshiahud Lake Union Loop: Der rund 10km lange Cheshiahud Lake Union Loop führt rund um den Lake Union im Herzen der Stadt. Der Trail verbindet Fremont, Wallingford, Eastlake, South Lake Union und Montlake, fünf Stadtteile mit sehr unterschiedlichen Charakteren. Entlang der Strecke liegen unter anderem Hausboote, das Center for Wooden Boats, der Gas Works Park und das Museum of History and Industry.

Der Seward Park Perimeter Loop: Der Seward Park Perimeter Loop führt durch den Seward Park am Lake Washington. Die knapp 4km lange Strecke verläuft durch einen der wenigen erhaltenen Küstenmischwälder innerhalb des Stadtgebiets. Neben alten Baumbeständen bietet der Park Ausblicke auf den See und den Mount Rainier.

Der Chief Sealth Trail: Der Chief Sealth Trail verbindet auf rund 7km die Stadtteile Beacon Hill und Rainier Beach. Die Route führt durch verschiedene Viertel wie Columbia City, Hillman City, New Holly und Rainier Valley und gibt Einblicke in die kulturelle Vielfalt Seattles.

Weitere Informationen zu Seattle unter: www.visitseattle.de (red)