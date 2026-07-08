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Save the date - Dertour Austria Bali Roadshow im Herbst


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Dertour Austria veranstaltet am 11. November 2026 eine Bali Roadshow in Wien. Die Anmeldung ist ab August über ComeCloser möglich.

Dertour Austria ist nach langer Pause wieder mit Bali „on Tour“: Den Teilnehmenden wird neben der „Insel der Götter“ selbst auch das vielseitige Hotelangebot des Reiseveranstalters vorgestellt. Abgerundet wird das Event im The Ritz-Carlton Wien durch kulinarische Highlights in luxuriöser Atmosphäre. Zum Abschluss wartet die Verlosung exklusiver Bali-Aufenthalte.

  • Datum: 11. November 2026 
  • Location: The Ritz-Carlton, Wien

Der Empfang beginnt um 18.30 Uhr, der offizielle Start ist für 19.00 Uhr vorgesehen. Die Anmeldung ist ab August über ComeCloser möglich. (red) 

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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