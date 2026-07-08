Save the date - Dertour Austria Bali Roadshow im Herbst

Dertour Austria ist nach langer Pause wieder mit Bali „on Tour“: Den Teilnehmenden wird neben der „Insel der Götter“ selbst auch das vielseitige Hotelangebot des Reiseveranstalters vorgestellt. Abgerundet wird das Event im The Ritz-Carlton Wien durch kulinarische Highlights in luxuriöser Atmosphäre. Zum Abschluss wartet die Verlosung exklusiver Bali-Aufenthalte.

Datum: 11. November 2026

Location: The Ritz-Carlton, Wien

Der Empfang beginnt um 18.30 Uhr, der offizielle Start ist für 19.00 Uhr vorgesehen. Die Anmeldung ist ab August über ComeCloser möglich. (red)