| news | schulung
Save the date - Dertour Austria Bali Roadshow im Herbst
Dertour Austria veranstaltet am 11. November 2026 eine Bali Roadshow in Wien. Die Anmeldung ist ab August über ComeCloser möglich.
Dertour Austria ist nach langer Pause wieder mit Bali „on Tour“: Den Teilnehmenden wird neben der „Insel der Götter“ selbst auch das vielseitige Hotelangebot des Reiseveranstalters vorgestellt. Abgerundet wird das Event im The Ritz-Carlton Wien durch kulinarische Highlights in luxuriöser Atmosphäre. Zum Abschluss wartet die Verlosung exklusiver Bali-Aufenthalte.
- Datum: 11. November 2026
- Location: The Ritz-Carlton, Wien
Der Empfang beginnt um 18.30 Uhr, der offizielle Start ist für 19.00 Uhr vorgesehen. Die Anmeldung ist ab August über ComeCloser möglich. (red)
save the date, dertour, dertour austria, ankündgung, termin, kalender, terminkalender, bali, roadshow
Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
Touristiknews des Tages
8 Juli 2026
Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik
-
TUI Learning Days 2026: Praxiserfahrung für Lehrlinge
Auch 2026 standen bei den...
-
Miller Mittwoch: Einladung zum Australien- und Vanuatu-Webinar
Der "Miller Mittwoch" am 8....
-
20. ÖRV Akademie erfolgreich abgeschlossen
Mit der Diplomverleihung am 19....
-
Studiosus: Neue Fernschulung über Albanien
Die vierte Ausgabe der Fernschulungsreihe...
-
Celestyal Cruises und Aegean Airlines laden zum Webinar
Die gemeinsame Online-Schulung Anfang Juli...