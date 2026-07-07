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LMX lädt zu vier Info-Reisen im Herbst 2026
LMX bietet Reisebüromitarbeiter:innen im zweiten Halbjahr 2026 Info-Reisen nach Bulgarien, Mexiko, Sizilien und Zypern an. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
Gemeinsam mit Partnern aus Hotellerie und Luftfahrt veranstaltet LMX im zweiten Halbjahr 2026 vier Info-Reisen für Expedient:innen. Die Teilnehmenden erhalten dabei Einblicke in Destinationen, Hotels und touristische Angebote in Bulgarien, Mexiko, Sizilien und Zypern. „Reisebüros sind und bleiben ein zentraler Vertriebspartner für LMX. Mit unseren Info-Reisen möchten wir unseren Partnern nicht nur Produktwissen vermitteln, sondern ihnen Erlebnisse schenken, die sie später mit Überzeugung an ihre Kund:innen weitergeben können. Denn nichts verkauft sich besser als persönliche Erfahrung“, sagt Mario Krug, CCO bei LMX.
Vier Touren im Herbst
Das Programm umfasst vier Reisen in unterschiedliche Urlaubsdestinationen. Vom 5. bis 9. September geht es an den Goldstrand in Bulgarien, vom 7. bis 13. September nach Cancún in Mexiko. Im Oktober folgen eine Reise nach Sizilien von 5. bis 9. Oktober sowie eine Info-Reise nach Zypern von 17. bis 24. Oktober. Unterstützt werden die Reisen unter anderem von Condor, Eurowings, Viva by Wyndham, Mangia's und Louis Hotels. Auf dem Programm stehen Hotelbesichtigungen, Destinationspräsentationen sowie der persönliche Austausch mit den Partnern.
Weitere Infos und Anmeldung HIER (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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7 Juli 2026
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