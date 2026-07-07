airBaltic nimmt Tallinn–Wien in den Winterflugplan auf

Die lettische Fluggesellschaft airBaltic wird ihre Direktverbindung zwischen Tallinn und Wien im Winterflugplan fortführen. Damit werden die Hauptstädte Estlands und Österreichs künftig das ganze Jahr über verbunden. Im kommenden Winterflugplan wird die Strecke bis zu zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient.

Sommerflüge & weitere Strecken

Im aktuellen Sommerflugplan bedient airBaltic die Strecke zwischen Tallinn und Wien bis zu dreimal wöchentlich. Die Flüge finden jeweils montags, mittwochs und freitags statt. Insgesamt bietet die Fluggesellschaft in diesem Jahr 29 Direktverbindungen ab Tallinn an. Das Streckennetz umfasst mehr als 80 Destinationen in Europa und darüber hinaus und verbindet die baltischen Staaten mit zahlreichen internationalen Zielen.

Weitere Informationen sowie den vollständiggen Flugplan gibt es unter: www.airbaltic.com (red)