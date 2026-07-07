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airBaltic nimmt Tallinn–Wien in den Winterflugplan auf
airBaltic nimmt die Direktverbindung zwischen Tallinn und Wien in den Winterflugplan auf. Damit wird die Strecke künftig ganzjährig angeboten.
Die lettische Fluggesellschaft airBaltic wird ihre Direktverbindung zwischen Tallinn und Wien im Winterflugplan fortführen. Damit werden die Hauptstädte Estlands und Österreichs künftig das ganze Jahr über verbunden. Im kommenden Winterflugplan wird die Strecke bis zu zweimal wöchentlich, jeweils montags und freitags, bedient.
Sommerflüge & weitere Strecken
Im aktuellen Sommerflugplan bedient airBaltic die Strecke zwischen Tallinn und Wien bis zu dreimal wöchentlich. Die Flüge finden jeweils montags, mittwochs und freitags statt. Insgesamt bietet die Fluggesellschaft in diesem Jahr 29 Direktverbindungen ab Tallinn an. Das Streckennetz umfasst mehr als 80 Destinationen in Europa und darüber hinaus und verbindet die baltischen Staaten mit zahlreichen internationalen Zielen.
Weitere Informationen sowie den vollständiggen Flugplan gibt es unter: www.airbaltic.com (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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7 Juli 2026
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