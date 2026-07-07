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TUI Learning Days 2026: Praxiserfahrung für Lehrlinge
Auch 2026 standen bei den TUI Learning Days wieder praxisnahe Einblicke, fachliche Weiterbildung und persönliche Entwicklung für die Nachwuchskräfte auf dem Programm.
Während die Auszubildenden der ersten und zweiten Klasse sowie duale Studierende die Türkische Riviera bereisten, wurde die dritte Klasse in der Steiermark gezielt auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung vorbereitet. Begleitet wurden die Gruppen von Kathrin Stecher, Retail Operations Specialist bei TUI Österreich, und Alissa Zwatz aus dem Bereich Learning & Development.
Praxiswissen in der Türkei
Von 13. bis 17. April 2026 reisten zehn Lehrlinge der ersten und zweiten Klasse sowie drei dual Studierende von Wien nach Antalya. Die Gruppe war im Robinson Pamfilya untergebracht und erhielt darüber hinaus im Rahmen von Hotelbesichtigungen weitere Einblicke in das Portfolio der TUI-Hotelmarken Robinson, TUI Magic Life und TUI Blue. Ergänzend zum Produktwissen lernten die Teilnehmenden die Destination kennen. Dazu gehörten ein Rundgang durch die Altstadt von Side sowie ein Besuch des Manavgat-Wasserfalls. Den Abschluss bildete eine Olympiade, bei der die Lehrlinge ihr touristisches Fachwissen und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellten. Das Siegerteam konnte sich über einen Aufenthalt im Robinson Landskron am Ossiacher See.
Prüfungsvorbereitung in der Steiermark
Für die sieben Lehrlinge der dritten Klasse fanden die Learning Days von 29. Juni bis 2. Juli in St. Lorenzen ob Murau statt. Im Mittelpunkt stand die Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung im September. Neben der Wiederholung zentraler Ausbildungsinhalte umfasste das Programm ein externes Training zu Lernstrategien, Prüfungsvorbereitung und Präsentationstechniken. Zudem vertieften die Lehrlinge ihr Wissen in selbst erarbeiteten Präsentationen. Gemeinsame Freizeitaktivitäten und Teambuilding-Maßnahmen rundeten das Programm ab. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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