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Easyjet stimmt Übernahmeangebot von Castlelake zu


easyJet am Flughafen Wien
Nach mehreren Anläufen hat Easyjet einem Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake im Grundsatz zugestimmt. Die Billigfluglinie wird dabei mit 5,2 Mrd. Pfund bewertet.

Easyjet hat dem fünften Übernahmeangebot des US-Investors Castlelake grundsätzlich zugestimmt. Das teilte die Fluggesellschaft am Sonntag mit. Castlelake bietet 6,90 britische Pfund je Aktie und bewertet Easyjet damit mit insgesamt 5,2 Mrd. Pfund. Zuvor hatte Easyjet vier Übernahmeangebote des Investors abgelehnt, Castlelake aber zuletzt eine Hintertür für eine weitere Nachbesserung offengelassen. 

Partnerschaft mit Luftfahrtmanagern

Da Castlelake als US-Unternehmen keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen kann, soll die Transaktion gemeinsam mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen umgesetzt werden. Bellew war bis 2022 für Easyjet tätig. Zu den wichtigsten Vermögenswerten von Easyjet zählen die Flotte von Airbus-A320-Flugzeugen sowie Start- und Landerechte an den Flughäfen London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner ist die Familie des Unternehmensgründers Stelios Haji-Ioannou mit einem Anteil von 15,3%. (APA / red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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