tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

EU-Grenzsystem sorgt für lange Wartezeiten an Flughäfen


Auch am Flughafen Salzburg wird das Entry/Exit System (EES) bereits genutzt
Das neue digitale Ein- und Ausreisesystem der EU führt an europäischen Flughäfen zu deutlich längeren Abfertigungszeiten und teils mehrstündigen Wartezeiten.

An mehreren europäischen Flughäfen kommt es derzeit zu spürbar verlängerten Abfertigungszeiten für Passagier:innen. Laut dem Flughafenverband ACI werden Wartezeiten von bis zu fünf Stunden, lange Schlangen in Terminalbereichen sowie verpasste Anschlussflüge verzeichnet. Ursächlich dafür sei neben dem starken Passagierandrang im Sommer das neue EU-Ein- und Ausreisesystems (Entry-Exit-System, EES), das seit Oktober 2025 an den Schengen-Außengrenzen umgesetzt wird. Dabei werden bei Drittstaatsangehörigen vor dem Grenzübertritt biometrische Daten wie Fingerabdrücke und Passfotos erfasst. Der bisherige Passstempel entfällt.

Aufwendigere Abläufe bei der Einreise

Die neuen Abläufe sehen unter anderem Self-Service-Kioske zur Vorregistrierung vor, an denen Reisende ihre Daten selbst eingeben müssen. Ergänzend ist eine EU-App vorgesehen, über die Daten bereits vorab erfasst werden können. Nach Angaben aus der Branche ist die technische und organisatorische Umsetzung in den Mitgliedstaaten jedoch unterschiedlich weit fortgeschritten.

Während für Bürger:innen des Schengenraums keine Änderungen bei der Ein- und Ausreise gelten, sind Drittstaatsangehörige von den neuen Verfahren betroffen. Für Reisen innerhalb des Schengenraums kommen weiterhin automatisierte Kontrollsysteme wie Easypass zum Einsatz, bei denen Passdaten und Gesichtserkennung weitgehend automatisiert abgeglichen werden.

Aussetzung in der Sommerzeit

Vor dem Hintergrund der verlängerten Abfertigungszeiten fordern europäische Flughäfen und Branchenverbände zusätzliche Maßnahmen für die Hauptreisezeit. Der Flughafenverband ACI spricht sich dafür aus, die neuen Kontrollen in den Sommermonaten zumindest zeitweise aussetzen oder flexibel anpassen zu können, um Engpässe zu vermeiden. Zudem wird ein Mechanismus gefordert, der es ermöglicht, die Verfahren bei besonders starkem Passagieraufkommen kurzfristig zu pausieren. Auch weitere Flughafenvertreter:innen verweisen darauf, dass ohne zusätzliche organisatorische Entlastungen insbesondere in den Sommermonaten mit weiteren Verzögerungen zu rechnen sei. (APA / red) 

  flughafen, ees, entry-exit-system, einreise, ausreise, eu-grenzsystem

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 Juli 2026

16:45
Condor-Chef bringt Golf-Airlines als mögliche Investoren ins Spiel
16:05
EU-Grenzsystem sorgt für lange Wartezeiten an Flughäfen
14:21
sabtours-Leserbrief zum Aus von Atout France in Wien
13:04
Miller Mittwoch: Einladung zum Australien- und Vanuatu-Webinar
12:06
nordic holidays bietet Vor- und Nachprogramme für Postschiffroute
11:39
Meiers Weltreisen stellt neues flexibles Rundreisekonzept vor
11:20
Freeport: Neuheiten und Aktionen zum Sommerstart
10:59
Oceania: Kostenfreies Anreisepaket für Karibik-Kreuzfahrten
10:24
Olimar behält Provisionsmodell für 2026/27 bei

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.