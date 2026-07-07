schauinsland-reise setzt Vertriebskonditionen fort

Reisebüros erhalten auch im Geschäftsjahr 2026/27 ab der ersten Buchung eine Grundprovision von 10%. Über die bestehende Staffelregelung sind Provisionen von bis zu 13% möglich. Nur-Flug-Buchungen werden künftig zu branchenüblichen Netto-Konditionen angeboten.

Auch der Fernreisespezialist Explorer bleibt im Geschäftsjahr 2026/27 vollständig in die gemeinsame Provisionsregelung integriert. Umsätze aus Explorer-Reisen werden weiterhin bei der Berechnung der Provisionsstufen berücksichtigt und können zur Erreichung höherer Umsatzstaffeln beitragen. Gleichzeitig erweitert sich für Reisebüros das verfügbare Produktportfolio.

Bonusprogramm und Zusatzleistungen

schauinsland-reisen veröffentlicht zudem erstmals eine Gesamtübersicht seines Bonusprogramms für stationäre Reisebüropartner:innen. Dieses gilt ab 1. November 2026 und bündelt verschiedene Vertriebs- und Unterstützungsleistungen. Dazu zählen unter anderem Schulungen, Webinare, Inforeisen, Roadshows sowie Marketing- und Verkaufsunterstützung. Die Einordnung in die jeweiligen Leistungskategorien erfolgt auf Basis des Umsatzes mit schauinsland-reisen und Explorer im Geschäftsjahr 2025/26.

Die vollständige Provisionsregelung sowie Informationen zum Bonusprogramm stehen Reisebüropartner:innen auf slr-info.de zur Verfügung. (red)