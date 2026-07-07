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schauinsland-reise setzt Vertriebskonditionen fort
schauinsland-reisen setzt auf Kontinuität für den stationären Vertrieb und behält seine bestehenden Provisionssätze sowie Umsatzstaffeln daher unverändert bei.
Reisebüros erhalten auch im Geschäftsjahr 2026/27 ab der ersten Buchung eine Grundprovision von 10%. Über die bestehende Staffelregelung sind Provisionen von bis zu 13% möglich. Nur-Flug-Buchungen werden künftig zu branchenüblichen Netto-Konditionen angeboten.
Auch der Fernreisespezialist Explorer bleibt im Geschäftsjahr 2026/27 vollständig in die gemeinsame Provisionsregelung integriert. Umsätze aus Explorer-Reisen werden weiterhin bei der Berechnung der Provisionsstufen berücksichtigt und können zur Erreichung höherer Umsatzstaffeln beitragen. Gleichzeitig erweitert sich für Reisebüros das verfügbare Produktportfolio.
Bonusprogramm und Zusatzleistungen
schauinsland-reisen veröffentlicht zudem erstmals eine Gesamtübersicht seines Bonusprogramms für stationäre Reisebüropartner:innen. Dieses gilt ab 1. November 2026 und bündelt verschiedene Vertriebs- und Unterstützungsleistungen. Dazu zählen unter anderem Schulungen, Webinare, Inforeisen, Roadshows sowie Marketing- und Verkaufsunterstützung. Die Einordnung in die jeweiligen Leistungskategorien erfolgt auf Basis des Umsatzes mit schauinsland-reisen und Explorer im Geschäftsjahr 2025/26.
Die vollständige Provisionsregelung sowie Informationen zum Bonusprogramm stehen Reisebüropartner:innen auf slr-info.de zur Verfügung. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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7 Juli 2026
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