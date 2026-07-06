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sabtours-Leserbrief zum Aus von Atout France in Wien


Foto: gerasimov_foto_174 / shutterstock.com
Nach dem Bericht über die Schließung des Wiener Büros von Atout France hat die Redaktion ein Schreiben von Carl Raml, Leitung Veranstalter bei sabtours, erhalten.

Nach der Berichterstattung von tip-online.at über das Aus von Atout France in Wien hat die Redaktion einen Leserbrief von Carl Raml, Leitung Veranstalter bei Sabtours, erhalten. Darin bedauert er die Schließung auch vor dem Hintergrund seiner langjährigen Verbindung zu der Organisation und seiner positiven Erfahrungen im Rahmen der Zusammenarbeit. Nachfolgend veröffentlichen wir den Brief im Wortlaut. 

Betreff: Aus für Atout France

Ich habe die Nachricht vom Aus dieser wichtigen Institution bereits vor einigen Tagen erfahren und zuerst nicht glauben wollen. Bei einem Telefonat mit Ilona Perot, wurde mir dies aber bestätigt. Wie kann man nur??

Die französische touristische Vertretung in Österreich, die auch weitere zentraleuropäische Märkte von Wien aus erfolgreich bearbeitete, hat dazu federführend beigetragen, Frankreich im österreichischen Outgoing zu einer führenden Destination zu machen. Als ich Anfang der 90er begann, Frankreich als Reiseveranstalter, damals noch als Raml Reisen, zu programmieren, war die Nachfrage dafür unter ferner liefen. Die Österreicher hatten Scheu, denn man hatte Sorge, wenn man nicht französisch sprechen konnte, im Land nicht verstanden zu werden. Auch spielten in der Vergangenheit begründete Ressentiments bei älteren Menschen noch eine Rolle.

Betrachtet man Frankreich als Destination heute, offenbart sich eine Erfolgsgeschichte! Beim Veranstalter sabtours ist das Land nach Italien und Deutschland heute das drittwichtigste, sehr erfolgreiche und mit weiterhin großem Zukunftspotetial. Die innovative, unermüdliche Arbeit der französischen Vertretung in Wien hat maßgeblich dazu beigetragen. Ich selbst habe Frankreich lieben uns schätzen gelernt, und ich will unverhohlen sagen, es ist mein Lieblingsland geworden. Das wäre es aber nie, hätte ich nicht an den vielen Workshops, Reisen, Rendezvous etc. teilgenommen. Wir bearbeiten heute auch sehr erfolgreich die französischen Überseegebiete; noch letzten November konnte ich an einem Famtrip nach Martinique teilnehmen!

Ich sage DANKE Atout France Wien, ich verneige mich vor Solenne Morel, vor Ilona Perot, vor Dagmar und den vielen anderen in den 35 Jahren, in denen diese Profitouristiker meinen Mitarbeiter:innen und mir, mein heutiges Lieblingsland im wahrsten Sinne des Wortes schmackhaft gemacht haben. Für jene, die diese fatale Entscheidung der Schließung zu verantworten haben, habe ich nur ein Kopfschütteln übrig und einen Satz aus der Bibel: "... denn sie wissen nicht, was sie tun!"

Carl Raml, Leitung Veranstalter Sabtours

(red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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