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Miller Mittwoch: Einladung zum Australien- und Vanuatu-Webinar


"Wissen am Counter" - Foto: ImageFlow / shutterstock.com
Der "Miller Mittwoch" am 8. Juli 2026 um 11:00 Uhr bietet Agents kompakte Informationen rund um die australische Ostküste und der Inselstaat Vanuatu. 

Im Rahmen der Online-Schulung geben Stefanie Huebner von Tourism and Events Queensland und Länderexperte Christian Schram aus dem Südsee Team vom Miller Reisen einen praxisnahen Einblick in zwei Reiseziele, die sich ideal miteinander kombinieren lassen. Auch zwei konkrete Reiseideen in die beiden Regionen - „Sonnenküste“ sowie die „Entdeckertour Vanuatu“ - werden genauer vorgestellt, ergänzt durch persönliche Erfahrungen und Insidertipps.

Highlights und Kombinationsmöglichkeiten

Das rund 30-minütige Webinar vermittelt Verkaufsargumente und Hintergrundinformationen, mit denen Agents ihre Kund:innen kompetent zu beiden Destinationen beraten können. Die Teilnehmenden erfahren, welche Highlights Queensland und Vanuatu auszeichnen, welche Reisekombinationen sich anbieten und wie sich individuelle Urlaubswünsche im Südpazifik optimal umsetzen lassen. Im Anschluss an die Präsentation stehen die beiden Referenten für individuelle Fragen aus dem Beratungsalltag zur Verfügung. 

Die Anmeldung zum Webinar ist kostenlos unterwww.miller-reisen.de/webinare (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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