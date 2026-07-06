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nordic holidays bietet Vor- und Nachprogramme für Postschiffroute
nordic holidays und Hurtigruten bieten die legendäre Postschiffroute entlang der norwegischen Küste neu mit Vor- oder Nachprogramm an.
nordic holidays hat gemeinsam mit Hurtigruten neue Reisekombinationen für die klassische Postschiffroute entlang der norwegischen Küste aufgelegt. Erstmals können die Seereisen mit Vor- oder Nachprogrammen sowie alternativen Anreisemöglichkeiten kombiniert werden. Zu den neuen Angeboten zählen unter anderem Anreisen ohne Flug ab Kiel mit der Color Line oder Fahrten mit der Bergenbahn in Norwegen. Die neuen Pauschalreisen ergänzen die klassischen Postschiffreisen zwischen Bergen und Kirkenes beziehungsweise in umgekehrter Richtung.
Pauschalangebote für Signature Reisen
Die neuen Reisekombinationen umfassen Anreise, Hotel und die All-Inclusive-Termine der Hurtigruten „Signature Reisen“. Damit erweitert der Skandinavien-Spezialist sein Angebot für Reisen entlang der norwegischen Küste. nordic holidays mit Sitz in Hamburg ist auf Reisen nach Skandinavien spezialisiert und bietet unter anderem Reisen nach Lappland sowie Fahrten auf dem Göta-Kanal an.
Preisbeispiel Hurtigruten: Achttägige Reise mit dem Postschiff in Richtung Norden ab Bergen bis Kirkenes, inkl. Vollpension und einer Hotelübernachtung in Kirkenes, inklusive aller Transfers, Doppel-Außenkabine, ab 3.040 EUR p.P.
Weitere Informationen unter: www.nordic-holidays.de (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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6 Juli 2026
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