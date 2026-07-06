Meiers Weltreisen stellt neues flexibles Rundreisekonzept vor

Meiers Weltreisen hat mit „Go with the Flow“ ein neues Rundreisekonzept vorgestellt. Es richtet sich an Reisende, die ihre Urlaubstage flexibel gestalten möchten, ohne auf die Vorteile einer organisierten Reise zu verzichten. Die Route, Aufenthaltsdauer, Transfers, gegebenenfalls Zwischenflüge sowie ausgewählte Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sind vorab festgelegt. Vor Ort entscheiden die Gäste selbst, wie sie ihre Zeit gestalten und welche Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten sie wahrnehmen möchten. Die Reisen sind als Pauschalangebot inklusive Langstreckenflug oder als modulare Reisebausteine buchbar.

Lokale Unterstützung vor Ort

In jeder Destination stehen den Gästen lokale Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Diese geben Empfehlungen zu Restaurants, Bars, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten sowie zu weniger bekannten Orten. Ausflüge können bei Bedarf auch kurzfristig vor Ort gebucht werden. Für die Kommunikation während der Reise erhalten Gäste pro Person eine kostenlose eSIM. Darüber können sie unter anderem kurzfristige Fragen oder Wünsche direkt mit den Ansprechpartner:innen klären.

Zehn Rundreisen zum Start

Zum Start umfasst das Programm zehn „Go with the Flow“-Rundreisen. Angeboten werden unter anderem Reisen nach Peru, Chile, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Südafrika, Vietnam und China. Weitere Destinationen sollen folgen. (red)

