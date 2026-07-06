tip

travel industry professional

Österreichs führende Reisebüro- und Tourismusfachzeitung
Skip to Content

Meiers Weltreisen stellt neues flexibles Rundreisekonzept vor


Drakesberge Royal Natal Nationalpark / Südafrik
Mit „Go with the Flow“ erweitert Meiers Weltreisen sein Rundreiseangebot um ein Konzept, das organisierte Reiseabläufe mit individueller Freizeitgestaltung verbindet.

Meiers Weltreisen hat mit „Go with the Flow“ ein neues Rundreisekonzept vorgestellt. Es richtet sich an Reisende, die ihre Urlaubstage flexibel gestalten möchten, ohne auf die Vorteile einer organisierten Reise zu verzichten. Die Route, Aufenthaltsdauer, Transfers, gegebenenfalls Zwischenflüge sowie ausgewählte Vier- und Fünf-Sterne-Hotels sind vorab festgelegt. Vor Ort entscheiden die Gäste selbst, wie sie ihre Zeit gestalten und welche Sehenswürdigkeiten oder Aktivitäten sie wahrnehmen möchten. Die Reisen sind als Pauschalangebot inklusive Langstreckenflug oder als modulare Reisebausteine buchbar.

Lokale Unterstützung vor Ort

In jeder Destination stehen den Gästen lokale Ansprechpartner:innen zur Verfügung. Diese geben Empfehlungen zu Restaurants, Bars, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsmöglichkeiten sowie zu weniger bekannten Orten. Ausflüge können bei Bedarf auch kurzfristig vor Ort gebucht werden. Für die Kommunikation während der Reise erhalten Gäste pro Person eine kostenlose eSIM. Darüber können sie unter anderem kurzfristige Fragen oder Wünsche direkt mit den Ansprechpartner:innen klären.

Zehn Rundreisen zum Start

Zum Start umfasst das Programm zehn „Go with the Flow“-Rundreisen. Angeboten werden unter anderem Reisen nach Peru, Chile, Argentinien, Brasilien, Mexiko, Kolumbien, Südafrika, Vietnam und China. Weitere Destinationen sollen folgen. (red)

  meiers weltreisen, rundreisen, go with the flow, rundreise

Der Artikel hat Ihnen gefallen? Wir freuen uns, wenn sie diesen teilen!




Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



Touristiknews des Tages
6 Juli 2026

16:45
Condor-Chef bringt Golf-Airlines als mögliche Investoren ins Spiel
16:05
EU-Grenzsystem sorgt für lange Wartezeiten an Flughäfen
14:21
sabtours-Leserbrief zum Aus von Atout France in Wien
13:04
Miller Mittwoch: Einladung zum Australien- und Vanuatu-Webinar
12:06
nordic holidays bietet Vor- und Nachprogramme für Postschiffroute
11:39
Meiers Weltreisen stellt neues flexibles Rundreisekonzept vor
11:20
Freeport: Neuheiten und Aktionen zum Sommerstart
10:59
Oceania: Kostenfreies Anreisepaket für Karibik-Kreuzfahrten
10:24
Olimar behält Provisionsmodell für 2026/27 bei

Lesen Sie weitere
Artikel aus dieser Rubrik

Advertising




Tägliche Touristik News für Reisebüro Agents, Counter, Veranstalter, Fluglinien, Kreuzfahrten
Copyright © für alle Artikel: tip / tip-online.at & Profi Reisen Verlagsgesellschaft m.b.H.