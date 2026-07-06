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Freeport: Neuheiten und Aktionen zum Sommerstart


Freeport Fashion- und Designer-Outlet-Center
Das Outlet-Center in Kleinhaugsdorf startet mit Sommer-Sales, einer neugestalteten Eingangszone und der Freeport-Friday-Aktion in die Sommersaison 2026.

Das Freeport Fashion- und Designer-Outlet-Center in Kleinhaugsdorf hat die Sommersaison 2026 eingeläutet. Besucher:innen erwartet ein neugestalteter Eingangsbereich mit einer Schirminstallation sowie die Sommer-Sales-Wochen und ab Juli erneut die Freeport-Friday-Sparaktion in zahlreichen Shops. Freeport ist täglich geöffnet - auch an Sonn- und Feiertagen - und von Wien aus über die neue S3 in rund 40 Autominuten zu erreichen.

Shopping- und Gastronomieangebot

Im Outlet-Center bieten mehr als 80 Geschäfte und rund 250 internationale Marken, darunter Adidas, Under Armour, GAP, Guess, Wellensteyn, Tommy Hilfiger und Calvin Klein, reduzierte Ware an. Die Sommer-Sales laufen noch bis 10. August und umfassen Rabatte von bis zu 70% auf den regulären Preis. Im Nike Clearance Store sind zudem Sport- und Lifestyle-Produkte aus früheren Kollektionen sowie Restbestände im Abverkauf erhältlich. Ergänzt wird das Shopping-Angebot durch mehrere Gastronomiebetriebe, darunter Starbucks, KFC, Running Sushi, Burger King und eine Pizzeria. (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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