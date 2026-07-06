Freeport: Neuheiten und Aktionen zum Sommerstart

Das Freeport Fashion- und Designer-Outlet-Center in Kleinhaugsdorf hat die Sommersaison 2026 eingeläutet. Besucher:innen erwartet ein neugestalteter Eingangsbereich mit einer Schirminstallation sowie die Sommer-Sales-Wochen und ab Juli erneut die Freeport-Friday-Sparaktion in zahlreichen Shops. Freeport ist täglich geöffnet - auch an Sonn- und Feiertagen - und von Wien aus über die neue S3 in rund 40 Autominuten zu erreichen.

Shopping- und Gastronomieangebot

Im Outlet-Center bieten mehr als 80 Geschäfte und rund 250 internationale Marken, darunter Adidas, Under Armour, GAP, Guess, Wellensteyn, Tommy Hilfiger und Calvin Klein, reduzierte Ware an. Die Sommer-Sales laufen noch bis 10. August und umfassen Rabatte von bis zu 70% auf den regulären Preis. Im Nike Clearance Store sind zudem Sport- und Lifestyle-Produkte aus früheren Kollektionen sowie Restbestände im Abverkauf erhältlich. Ergänzt wird das Shopping-Angebot durch mehrere Gastronomiebetriebe, darunter Starbucks, KFC, Running Sushi, Burger King und eine Pizzeria. (red)