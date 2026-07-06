Oceania: Kostenfreies Anreisepaket für Karibik-Kreuzfahrten

Oceania Cruises hat eine Verkaufsaktion für ausgewählte Karibik-Kreuzfahrten angekündigt. Bei Buchungen bis einschließlich 8. September 2026 erhalten Gäste für 17 ausgewählte Reisen zwischen Oktober 2026 und Februar 2027 ein Anreisepaket ohne zusätzliche Kosten beziehungsweise – bei einzelnen Abfahrten – gegen einen geringen Aufpreis. Im Aktionsangebot enthalten sind Economy-Class-Flüge ab Frankfurt oder Zürich, Transfers zwischen Flughafen und Schiff sowie gegebenenfalls eine Hotelübernachtung vor der Einschiffung. Für einzelne Reisen wird ein Flugzuschlag verrechnet. Weitere Abflughäfen, Zubringerflüge sowie Upgrades in höhere Beförderungsklassen sind auf Anfrage und gegebenenfalls gegen Aufpreis verfügbar.

Ausgewählte Karibik-Routen

Die Aktion gilt für alle Kabinenkategorien auf ausgewählten Reisen der Schiffe Oceania Allura, Oceania Vista und Oceania Marina. Zu den teilnehmenden Kreuzfahrten zählen unter anderem zehntägige und zweiwöchige Reisen ab Miami sowie Kombinationen zwischen New York und Miami. Das Angebot umfasst Routen in die östliche, westliche und südliche Karibik, darunter Fahrten zu den ABC-Inseln.

Die Aktion gilt ausschließlich für Neubuchungen bis 8. September 2026 und vorbehaltlich der Verfügbarkeit. Sie ist nicht mit anderen Sonderaktionen oder Promotionen kombinierbar. Reisebüropartner:innen erhalten weitere Informationen sowie Vertriebs- und Marketingunterstützung per E-Mail an AgencySales@OceaniaCruises.com. (red)