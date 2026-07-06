Olimar behält Provisionsmodell für 2026/27 bei

Die bewährten Vertriebskonditionen von Olimar werden 2026/27 fortgeführt: Die Mindest-Grundprovision bleibt unverändert bei 10%, in der Spitze sind weiterhin bis zu 12,5% möglich. Zusätzlich erhalten Reisebüros auf Versicherungsleistungen der HanseMerkur eine Festprovision von 20%. Gleichzeitig verzichtet der Portugal- und Südeuropa-Spezialist erneut auf einen Mindestumsatz und auch die Olimar Flex-Fee bleibt Bestandteil des Angebots. Sie ermöglicht Kund:innen mehr Flexibilität bei der Reiseplanung und wird zu 50% an Reisebüros verprovisioniert.

„Gerade in einem Marktumfeld, das vielerorts von Veränderungen geprägt ist, sind Verlässlichkeit und Planungssicherheit wichtige Faktoren für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Deshalb halten wir bewusst an unserem bewährten Provisionsmodell fest“, erklärt Pascal Zahn, Geschäftsführer Olimar Reisen. „Unsere Reisebüropartner:innen können sich darauf verlassen, dass Olimar auch künftig für faire Konditionen, persönliche Betreuung und eine partnerschaftliche Zusammenarbeit steht.“

Spezialist für Portugal und Südeuropa

Das Angebot von Olimar umfasst neben Portugal inklusive Madeira, Porto Santo und den Azoren auch Spanien, Italien, Griechenland, Kroatien und die Kapverden. Zahlreiche Reisen für die Saison 2026/27 sind bereits buchbar, weitere Angebote werden sukzessive freigeschaltet. Ergänzend profitieren Reisebüropartner:innen von persönlichen Ansprechpartner:innen, umfangreicher Vertriebsunterstützung sowie dem Olimar Expedientenportal mit aktuellen Angeboten, Webinaren, Inforeisen und Werbemitteln. (red)