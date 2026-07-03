Aus für Atout France in Wien

Mehr als 40 Jahre hatte Frankreich eine erfolgreiche touristische Repräsentanz in Wien unterhalten. Ursprünglich als „Maison de la France“ mit Direktoren- und Vize-Direktoren-Positionen mit Diplomatenstatus betrieben, wurden im Lauf der Zeit viele Aufwendungen durch einen strengen politischen Sparkurs sukzessive reduziert. Im Lauf der Jahre erfolgte eine Umbenennung in „Atout France“, die Büro-Standorte wechselten u.a. von Wien-Mitte über das Lugeck und die Argentinier- bis zuletzt in die Prinz Eugen-Straße. Mit Ende Juni wurde das Wiener Büro aufgelöst, das Team fast vollständig gekündigt. Ausgenommen von dem Schritt sind die Buchhaltung, die auch Deutschland mitbearbeitet, und die Betreuung der CEE-Märkte.

Emotionaler Abschied

Österreich wird künftig von Atout France in Deutschland mitbetreut. Wer dort die Ansprechpartner:innen für Veranstalter und Presse sind, wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. In einem privaten Get-together verabschiedete sich gestern Abend Ilona Perrot, die seit 12 Jahren für Presse und PR verantwortlich war. Mehr als 500 Pressereisen hatte sie in dieser Zeit betreut und entsprechend gute Kontakte zu Medien-Repräsentant:innen aufgebaut und gepflegt. Auch für Direktorin Solenne Morel, die seit mehr als 20 Jahren bei Atout France in Wien tätig war, heißt es nun, beruflich zu neuen Ufern aufzubrechen. Nach einem emotionalem Rückblick auf die vielen Jahre, in denen beide Frankreichs touristisches Potenzial dem Markt Österreich nahegebracht und viele neue Fans der Grande Nation gewinnen konnten, wurden in fröhlicher Runde eifrig Erinnerungen ausgetauscht.

Ob diese Art der Einsparung tatsächlich das gewünschte Ergebnis bringt, darf bezweifelt werden. Beispiele einiger anderer Länder, die bis vor einigen Jahren touristische Repräsentanzen in Wien unterhalten hatten, zeigen, dass in diesen Fällen die Präsenz in der öffentlichen Wahrnehmung meistens drastisch sinkt.

tip-daily dankt für die gute Zusammenarbeit mit dem ganzen Team von Atout France in Wien und hofft, Ilona Perrot und Solenne Morel schon bald in neuer Funktion wiederzusehen. (red.)