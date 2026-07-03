Anex Gruppe: Ancillary Services ab sofort in CRS buchbar

Ausgewählte Zusatzleistungen (Ancillaries) wie Sitzplatzreservierung, Mahlzeiten und Zusatzgepäck der Fluggesellschaften SunExpress und Condor sind ab sofort direkt in CRS buchbar. Damit wird Reisebüros die individuelle Reisegestaltung für ihre Kund:innen erleichtert und zugleich zusätzliche Ertragschancen geschaffen.

Die Buchung der Ancillary Services ist auch für Flugverbindungen möglich, die im Auftrag von SunExpress von Air Cairo durchgeführt werden, sowie für Verbindungen, die Marabu Airlines im Auftrag von Condor bedient.

Zusätzlicher Service mit Mehrwert

Die in den CRS buchbaren Leistungen umfassen alle nachgefragten, kostenpflichtigen Services der Ferienflieger. Dazu gehören die Sitzplatzreservierung, die Vorbestellung von Mahlzeiten sowie die Buchung von Sonder- und Zusatzgepäck über die inkludierte Freigepäckmenge hinaus. Der zusätzlich generierte Mehrumsatz fließt in die Staffelprovision der Anex-Reisemarken ein und wird mit zweistelliger Grundprovision honoriert. Die Integration weiterer Airline-Partner wie unter anderem Eurowings ist bereits geplant.

„Unsere Reisebüropartner können sich als serviceorientierte Agenturen gegenüber ihren Kund:innen profilieren und gleichzeitig ihre Provision steigern. Für unsere gemeinsamen Kund:innen entfällt zudem der Aufwand, Ancillaries selbstständig nachträglich einzubuchen“, erläutert Hakan Gürova, Vertriebsdirektor der Anex Gruppe.

Weitere Informationen zur Buchung in den CRS-Systemen gibt es im Anex Insider Web sowie unter diesen Link: Buchungshilfe Sitzplatzreservierung / und Buchungshilfe Sonderleistungen (red)