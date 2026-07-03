Sunny Cars: Last-Minute-Trend und steigende Mietwagenpreise

Kurzfristige Buchungen prägten den Mietwagenmarkt im Juni 2026: laut der aktuellen Analyse von Sunny Cars buchten 46% der Kund:innen ihren Mietwagen weniger als 30 Tage vor Reiseantritt. Demgegenüber reservierten rund 18% ihr Ferienauto mehr als 90 Tage im Voraus. Die übrigen 36% entfielen auf Buchungen mit einem Vorlauf zwischen 30 und 90 Tagen. Damit hat sich das Buchungsverhalten gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf deutlich verändert, wie aus der Analyse von Sunny Cars hervorgeht. Während sich die Buchungen zuvor annähernd gleichmäßig auf die drei Zeiträume verteilt hatten, dominieren inzwischen kurzfristige Reservierungen.

Spanien und Italien führen Nachfrage an

Die meisten neuen Mietwagenbuchungen entfielen im Juni auf Spanien, gefolgt von Italien, Griechenland, Portugal und den USA. Spanien blieb demnach das meistgebuchte Zielgebiet. Vor allem das Festland legte deutlich zu und gilt laut Sunny Cars als Gewinner 2026. Italien rückte neu auf Platz zwei vor, wobei hier vor allem die Inseln an Nachfrage gewannen. Unter den Fernreisezielen behaupteten die USA ihre Spitzenposition. Kanada und Südafrika gehörten ebenfalls zu den zehn buchungsstärksten Destinationen.

Mietwagenpreise steigen

Nach einem längeren Preisrückgang stiegen die Mietwagenpreise bereits im Mai erstmals wieder über das Niveau des Vorjahres. Im Juni setzte sich diese Entwicklung fort. „Schon im vergangenen Monat erkannten wir, dass eine Wende in der Preisspirale erfolgt. Der Juni belegt dies mit einem erneuten Preisanstieg“, so Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. „Die Preise stiegen nicht nur gegenüber dem Vormonat leicht an, sondern auch im Vorjahresvergleich. Mit Juli und August folgen nun zwei sehr beliebte Reisemonate – daher empfehlen wir auch bei Last-Minute-Reisen so früh wie dann möglich das Ferienauto mitzubuchen, um sich noch bessere Preise und Verfügbarkeiten zu sichern“. (red)