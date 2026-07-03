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Dertour Austria: Kuoni Filialleiter-Tagung an der Costa del Sol


Kuoni Filialleitertour an die Costa del Sol
Dertour Austria und Kuoni haben Mitte Juni ihre diesjährige Filialleiter-Tagung an der spanischen Costa del Sol abgehalten.

Unter der Leitung von Geschäftsführer Harald Kraus reisten acht Filialleiter:innen aus ganz Österreich von Wien nach Málaga, um sich vor Ort über strategische Themen auszutauschen und sich gleichzeitig ein Bild von der Urlaubsregion zu machen. Begleitet wurde die Gruppe von Robert Biegler, Bereichsleiter Kundenmanagement bei Dertour Austria, Sandra Heske, Account Manager Leisure Sales bei Austrian Airlines, sowie Peter Zwickl, Chief Operating Officer bei DiaMonde. Untergebracht war die Gruppe im METT Marbella-Estepona.

Austausch und Zusammenarbeit im Fokus

Im Rahmen der Tagung fanden Vorträge zu aktuellen Entwicklungen und künftigen Schwerpunkten im Vertrieb statt. Darüber hinaus standen ein Spaziergang durch die Altstadt von Marbella sowie ein Ausflug in das Bergdorf Mijas auf dem Programm. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Tour stand insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen Kuoni Österreich und Dertour Austria. „Die Zusammenarbeit zwischen Kuoni und Dertour Austria ist von großem Vertrauen und einem gemeinsamen Qualitätsanspruch geprägt. Diese Tagung hat gezeigt, wie wichtig es ist, auch abseits des Arbeitsalltags gemeinsam neue Impulse zu setzen und unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen“, betonte Harald Kraus.

An der Tagung nahmen Sandra Kraus, Claudia Barboric, Anita Regenfelder, Astrid Otieno, Bernadette Zimmermann, Peter Hauptmann, Astrid Kremmel und Claudia Rieger teil. (red)

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Foto: privat

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Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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