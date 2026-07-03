Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 27/28

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Großdemonstration in Paris:

Am morgigen Samstag, 4. Juli 2026, findet in Paris eine Großdemonstration gegen sexualisierte Gewalt statt. Die Demonstration soll um 15:00 Uhr am Place de la Bastille beginnen und zum Place de la Nation führen. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Anti AFD-Demo in Erfurt:

Laut verschiedenen Quellen haben mehrere Organisationen zu Protesten gegen den AfD-Parteitag in den Erfurter Messehallen am Samstag und Sonntag aufgerufen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, lokale Verkehrseinschränkungen sind möglich. Gewaltsame Zwischenfälle können nicht ausgeschlossen werden. Reisende sollten Demonstrationen meiden und Anweisungen der Behörden befolgen.

Unabhängigkeitstag in Algerien:

Am Sonntag, 5. Juli 2026, wird in Algerien der Unabhängigkeitstag begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen sowie Anweisungen der Behörden befolgen.

Auch Venezuela vor dem Unabhängigkeitstag:

Auch in Venezuela wird an dem Tag der Unabhängigkeitstag gefeiert. Am selben Tag wird auch der Tag der nationalen Streitkräfte begangen. Mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen ist zu rechnen, Demonstrationen sind möglich. Diese können zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen. Reisende sollten Demonstrationen und Proteste meiden, in der Nähe von politischen Veranstaltungen und Einrichtungen erhöhte Vorsicht walten lassen.

Kundgebungen in Sydney:

Vom Sonntag bis Freitag sind jeweils zwischen 15:00 und 18:00 Uhr mehrere Demonstrationen in der Umgebung des US-Generalkonsulats in Sydney, Suite 2, 50 Miller Street, North Sydney, geplant. Örtliche Verkehrseinschränkungen sind möglich. Reisende sollten Demonstrationen grundsätzlich meiden und Anweisungen der Sicherheitskräfte befolgen.

Bahnstreik in Sizilien:

Für Dienstag, 7. Juli 2026, wird beim Bahnanbieter RFI auf Sizilien zu Streiks aufgerufen. Diese sollen zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr stattfinden. Im Fall von Streikmaßnahmen ist mit größeren Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen. Verspätungen und Zugausfälle sind zu erwarten. Auch vor und nach den offiziellen Streikzeiten kann es aus organisatorischen Gründen zu Einschränkungen kommen.