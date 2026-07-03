20. ÖRV Akademie erfolgreich abgeschlossen

Das gemeinsam vom Österreichischen ReiseVerband (ÖRV) und dem TTC Travel Training Center angebotene Weiterbildungsprogramm richtet sich sowohl an Mitarbeiter:innen in Reisebüros als auch bei Reiseveranstaltern. In diesem Jahr wurde das Programm von Februar bis Juni 2026 bereits zum 20. Mal angeboten. Seit dem Start im Jahr 2007 haben bereits rund 350 Absolvent:innen die Akademie durchlaufen. Unter dem Leitsatz „Aus der Praxis für die Praxis“ standen auch im Jubiläumslehrgang praxisnahe Inhalte und deren direkte Anwendbarkeit im Berufsalltag im Mittelpunkt.

„Die Qualität unserer Mitarbeiter:innen ist der Schlüssel zum Erfolg. Die ÖRV Akademie leistet einen wesentlichen Beitrag dazu, Führungspersönlichkeiten im Reisevertrieb nachhaltig zu stärken“, betont Mag. Eva Buzzi, Präsidentin des ÖRV. Auch Kevin Radinger, Geschäftsführer des TTC Travel Training Center, betont die Bedeutung der Akademie: „Die ÖRV-Akademie in Kooperation mit dem ÖRV ist in der Touristik nicht mehr wegzudenken. Sie ist seit Jahren ein fixer Bestandteil der Touristik-Weiterbildung und trägt maßgeblich dazu bei, die Branche zukunftsfit zu machen. Viele Absolvent:innen früherer Akademien sind bereits Führungskräfte in der Touristik."

TTC künftig Teil der Europ Assistance

Parallel dazu informiert das TTC Travel Training Center über eine organisatorische Änderung: Das Unternehmen ist ab sofort Teil der Europ Assistance GmbH. Für Partner:innen und Kund:innen ändert sich dadurch nichts. Alle Ansprechpartner:innen sowie alle bestehenden Vereinbarungen und Abläufe bleiben unverändert bestehen.

Mit Jänner 2027 wird das TTC unter der Marke Redion auftreten. Während der Übergangsphase werden sowohl der bisherige Name und das bekannte Logo als auch die neue Marke Redion Travel Training Center verwendet. Auf das Aus- und Weiterbildungsangebot soll der Markenwechsel laut Unternehmen keine Auswirkungen haben. Weiter Infos unter: www.ttc.at (red)