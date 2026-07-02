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Save the date: Aviareps Roadshow im Oktober in Wien


Foto: Oleg Golovnev / shutterstock.com
Aviareps Austria lädt Reiseprofis am 1. Oktober zur Around the World Roadshow 2026, Vienna Edition, ein

Nachdem das Aviareps Austria Team Anfang Mai durch die Bundesländer tourte steht im Herbst nun das Event in Wien an. Interessierte Reiseprofis können sich den 1. Oktober bereits jetzt im Kalender eintragen. "Am 1. Oktober 2026 machen wir Halt in Wien und würden uns freuen, Sie beim Event persönlich begrüßen zu dürfen. Gemeinsam mit unseren Partnern hoffen wir auf einen erfolgreichen Abend, inspirierende Begegnungen und einen wertvollen Austausch mit Ihnen", heißt es in der Ankündigung. Location-Details und weitere Infos folgen in Kürze.

Die bestätigten Partner sind: Azerbaijan, Costa Kreuzfahrten, Tourism Malaysia, Ethiopian Airlines, Royal Jordanian, Condor, Turismo de Portugal, Visit Monaco, Emerald Cruises, SETT, Cyprus, Sani Oìkos Group, GTA Touristik und Dusit Hotels & Resorts. 

Anmeldung zur Roadshow HIER (red)

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Foto: privat

Autor/in:

Redakteurin

Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.



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