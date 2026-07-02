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Condor fliegt ab August nach Tel Aviv
Die deutsche Fluggesellschaft Condor plant ab August 2026 Flüge zwischen Frankfurt und Tel Aviv aufzunehmen.
Nachdem der ursprünglich für Mai geplante Start verschoben werden musste, hebt vorbehaltlich den Entwicklungen der geopolitischen Lage ab kommenden Monat jeden Tag ein Airbus A320 der Fluggesellschaft nach Israel ab. Die Route soll zwischen Frankfurt und Tel Aviv täglich angeboten werden.
Flugzeiten:
Gemäß den aktuellen Planungen soll Flug DE 4309 ab dem 2. August 2026 je nach Wochentag um die Mittagszeit bzw. am frühen Nachmittag in Frankfurt starten und erreicht Tel Aviv am Abend. Der Rückflug DE 4308 hebt in Tel Aviv jeweils am frühen Morgen ab und landet in Frankfurt im Laufe des Vormittags.
Die Flugzeiten sind an das restliche internationale Streckennetz von Condor angepasst und ermöglichen eine gute Konnektivität zu interkontinentalen- sowie Zielen in Europa. Die Flüge sind bereits auf www.condor.com buchbar. (Red)
Airlines nehmen Flüge wieder auf
Immer mehr Fluggesellschaften nehmen ihre Verbindungen nach Tel Aviv wieder auf: Nachdem Fluggesellschaften wie EL AL, Israir oder Blue Bird bereits seit längerem Flüge ab diversen Flughäfen anbieten, kehren nun auch sukzessive die Fluggesellschaften der Lufthansa Group nach Tel Aviv zurück.
Ab dem 1. Juli 2026 fliegt Lufthansa wieder zwei Mal täglich von Frankfurt nach Tel Aviv. Austrian Airlines nahm die die Route ab Wien bereits im Juni wieder auf, erhöht ab sofort die Anzahl der Flüge auf bis zu drei Frequenzen am Tag. Ab Mitte Juli plant auch Eurowings wieder mit Flügen nach Israel: Bis zu drei Flüge pro Woche finden zwischen Düsseldorf und Tel Aviv statt, ab Hamburg steht ein wöchentlicher Flug im Plan. Ab Zürich plant SWISS zum 1. August 2026 wieder einen Flug pro Tag nach Tel Aviv. (red)
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Autor/in:
Julia Trillsam
Redakteurin
Julia Trillsam hat Publizistik- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Jetzt ist sie bereit, die Welt zu bereisen. Je sonniger die Destination, desto schneller sind ihre Koffer gepackt.
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2 Juli 2026
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