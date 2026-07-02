Erstflug nach Ohrid mit Austrian Airlines

Seit 21. Juni bietet Austian Airlines die neue Flugverbindung zwischen Wien und Ohrid. Am Flughafen wurden die Gäste mit großer Freude empfangen und herzlich von den Mitarbeiter:innen des Flughafens, dem Tourismusverband sowie Vertreter:innen der Österreichischen Botschaft begrüßt. Martina Ehn war für tip-online.at beim Erstflug mit dabei.

Landschaft, Kultur, Kulinarik

Ohrid ist eine romantische Stadt direkt am malerischen Ohridsee. Als einer der ältesten Seen der Welt beeindruckt er mit glasklarem Wasser und bietet ideale Voraussetzungen für verschiedenste Wassersportarten. Die wunderschöne Landschaft rund um den See lädt dazu ein, die Region auf zahlreichen Wanderwegen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erkunden. Unzählige Kirchen und Klöster machen Ohrid zudem zu einem attraktiven Reiseziel für Kulturinteressierte.

Gastfreundschaft und Kulinarik werden in Nordmazedonien großgeschrieben. Zwar verfügt das Land über keinen Meerzugang, dafür stehen ausgezeichnete Süßwasserfische auf den Speisekarten – allen voran die berühmte Ohridforelle, eine regionale Spezialität.

Ganzjährige Flüge nach Nordmazedonien

Ohrid lässt sich zudem hervorragend mit einem Aufenthalt in Skopje kombinieren. Austrian Airlines bietet dorthin täglich bis zu zwei Flugverbindungen an (im Jänner und Februar teilweise nur eine Verbindung pro Tag). Damit ist Nordmazedonien ganzjährig bequem erreichbar. Mit einer Fahrzeit von rund dreieinhalb Stunden zwischen Skopje und dem Ohridsee ist die Region mit ihrer beeindruckenden Natur, ihrer reichen Kultur und ihrem mediterranen Flair auch im Herbst eine Reise wert. (red)