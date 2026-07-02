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LMX: Verlängerte Flex-Aktion gilt bis Ende August


Foto: Dima Sidelnikov / shutterstock.com
LMX Touristik verlängert seine gebührenfreie Flex-Aktion für Buchungen bis 31. August 2026.

Alle Buchungen unter den VA-Kürzeln LMXF und LMIF haben automatisch eine drei-Tages-Option inkludiert, wobei diese bis 30 Tage vor Abreise buchbar sind, und die Option am dritten Tag um 20 Uhr zur festen Buchung wird. Stornieren können Agents die Optionsbuchung im CRS mit „SA“ und „S“. Stornierungsanfragen und Stornierungen (außerhalb der Optionsfrist) über das LMX-Stornierungstool unter www.mylmx.de.

„Wir wollen weiter unsere Reisebüropartner beim Verkauf unterstützen und verzichten weiterhin für alle Buchungsneueingänge jetzt bis einschließlich 31. August 2026 auf die Servicegebühren für Stornierungen und Umbuchungen bei unseren Flex–Marken“; informiert LMX-COO Mario Krug.

Die aktuelle Flex-Aktion beinhaltet

  • Bis 15 Tage vor Abreise ohne Servicegebühr stornierbar (abweichend von den AGB-Stornobedingungen), dies gilt auch für Umbuchungen bis 15 Tage vor Abreise
  • Automatisch 3-Tages-Option inklusive
  • Bei Stornierung ab 14 Tage vor Abreise gelten die Stornierungsbedingungen gemäß AGB

(red)

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Dieter ist seit 25 Jahren wichtiger Teil des Profi Reisen Verlag-Teams. Fast jedes geschriebene Wort, das die Redaktion verlässt, geht über seinen Schreibtisch.



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